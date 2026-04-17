Ronaldo nôn ói ở trận thắng của Al Nassr

Arab SaudiSiêu sao Cristiano Ronaldo gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí nôn trong phòng thay đồ, nhưng vẫn góp dấu ấn giúp Al Nassr thắng Al Ettifaq 1-0 ở vòng 29 Saudi Pro League.

Trên sân Al-Awwal Park tối 15/4, Ronaldo thi đấu trong tình trạng không đảm bảo thể lực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị đau bụng và mệt mỏi, trước khi rời sân ở phút 89.

HLV Jorge Jesus tiết lộ từng cân nhắc không sử dụng Ronaldo trận này. "Cậu ấy không ở trạng thái tốt. Ronaldo bị đau bụng, mệt mỏi và khi rời sân đã vào thẳng phòng thay đồ rồi nôn ói", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.

Cristiano Ronaldo (áo vàng) phản ứng trong trận Al Nassr thắng Al Ettifaq 1-0 ở vòng 29 Saudi Pro League trên sân Al-Awwal ParkRiyadh, Arab Saudi ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong 89 phút trên sân, Ronaldo chạm bóng 28 lần, qua người hai lần, dứt điểm bảy lần, với một lần đưa bóng trúng cột dọc và có cú dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi.



Chính anh ghi dấu trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất. Phút 31, cựu tiền đạo của Man Utd và Real Madrid dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Marek Rodak cản phá. Kingsley Coman băng vào, vượt qua thủ thành Al Ettifaq rồi đưa bóng vào lưới trống.

Kết quả 1-0 giúp Al Nassr nối dài mạch thắng lên 17 trận liên tiếp, trong đó có 14 trận tại giải quốc nội - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Al Nassr cũng vững vàng ở đỉnh bảng Saudi Pro League với 76 điểm, hơn Al Hilal tám điểm và đá nhiều hơn một trận.

Sau trận, Ronaldo vẫn lên mạng xã hội ăn mừng và khen ngợi người hâm mộ: "Bầu không khí trên khán đài thật tuyệt vời".

HLV Jesus cũng nhấn mạnh sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực lớn. "Sân vận động hôm nay có bầu không khí đặc biệt. Các cầu thủ cảm nhận rõ chúng tôi đang tiến gần mục tiêu, và người hâm mộ cũng tin điều đó", ông nói.

Al Nassr vào trận với nghi vấn được trọng tài ưu ái, xuất phát từ phản ứng của Al Ahli sau trận hòa Al Fayha. Tuy nhiên, HLV Jesus bác bỏ, cho rằng nhiều quyết định bất lợi cũng đã xảy ra với Al Nassr. "Thật lạ khi không ai hỏi tôi về trọng tài hôm nay. Chúng tôi cũng chịu những quyết định bất công", ông bày tỏ.

Ngày 19/4, Al Nassr gặp Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League Two trên sân Zabeel, Dubai. Ronaldo được kỳ vọng kịp bình phục và tiếp tục đá chính.

