Đối thủ tố giải Pro League 'dàn xếp' cho Ronaldo vô địch

Arab SaudiTiền đạo Ivan Toney và đồng đội tại Al Ahli công khai chỉ trích công tác trọng tài ở Saudi Pro League, thậm chí ám chỉ giải đấu đang "dọn đường" cho Cristiano Ronaldo vô địch.

Ở vòng 29 Saudi Pro League hôm 8/4, Ivan Toney - tiền đạo từng khoác áo Brentford tại Ngoại hạng Anh - ghi bàn mở tỷ số, nhưng Al Ahli vẫn bị Al Fayha cầm chân 1-1. Kết quả này khiến Al Ahli vẫn chỉ đứng thứ ba với 66 điểm, kém đỉnh bảng Al Nassr 4 điểm, dù đá nhiều hơn một trận.

Sau trận, Toney bức xúc cho rằng Al Ahli bị khước từ những quả phạt đền rõ ràng. "Điểm nóng lớn nhất là hai tình huống phạt đền, rõ ràng như ban ngày", trung phong người Anh nói. "Tôi không hiểu họ còn muốn gì nữa. Nếu cầu thủ dùng hai tay cầm bóng thì có thổi phạt đền hay không?".

Ivan Toney công khai chỉ trích công tác trọng tài sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 ở vòng 29 Saudi Pro League ngày 8/4/2026. Ảnh: Daily Mail

Toney cũng tiết lộ phản ứng gây tranh cãi từ trọng tài: "Khi chúng tôi cố nói chuyện với trọng tài, ông ấy bảo hãy 'tập trung vào AFC Champions League'. Sao trọng tài lại có thể nói như vậy? Chúng tôi đang nói về tình huống hiện tại".

Cầu thủ 30 tuổi ám chỉ có vấn đề phía sau các quyết định, nhưng không muốn nói sâu hơn vì có thể nhận án phạt. "Nếu muốn tôi nói sâu hơn, tôi có thể nói, nhưng có thể sẽ rắc rối", anh cho biết. "Tôi là người nói thẳng. Có những tình huống rõ ràng nhưng tâm trí trọng tài lại ở nơi khác. Suốt mùa giải đó là phạt đền rõ ràng, nhưng đến giai đoạn quyết định thì họ lại thay đổi".

Khi được hỏi đội nào hưởng lợi, Toney cười và đáp: "Ai được lợi ư? Chúng ta đều biết Al Ahli đang bám đuổi CLB nào". Theo báo Anh Sportmail, những phát biểu của Toney nhắm đến Ronaldo và Al Nassr.

Trên mạng xã hội, Toney tiếp tục đăng tải video các tình huống tranh cãi, cho rằng có điều gì đó đang bị tác động và chỉ trích việc trọng tài thừa nhận sai sót quá muộn.

"Thật điên rồ khi có thể bỏ lỡ những tình huống như vậy ở thời điểm quan trọng, hoặc cố tình làm ngơ", anh viết. "Trọng tài còn bảo chúng tôi tập trung vào giải đấu khác trong khi VAR đang kiểm tra, tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ tôi sẽ trở thành kẻ xấu vì nói ra sự thật và chỉ ra những quyết định đáng nghi hoặc công tác trọng tài tệ hại".

Ivan Toney tiếp tục đăng thông điệp chỉ trích trọng tài và nêu rõ ba tình huống đòi phạt đền trên mạng xã hội. Ảnh: Sportbible

Không chỉ Toney, đồng đội Galeno cũng làm dấy lên tranh cãi khi cáo buộc ban tổ chức muốn "trao Cup cho một người". Anh viết: "Họ muốn loại chúng tôi bằng mọi giá. Đây là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn với CLB".

Phía Al Ahli sau đó ra thông cáo chính thức, bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định trọng tài và cho rằng những sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu cũng như vị trí của đội trong cuộc đua vô địch. CLB yêu cầu ban tổ chức cung cấp băng ghi âm trao đổi giữa trọng tài và VAR, cũng như giải thích rõ ràng các tình huống gây tranh cãi. Al Ahli cũng đặt câu hỏi về quy trình lựa chọn trọng tài, trong bối cảnh giải đấu có tính cạnh tranh cao.

Ronaldo từng nổi loạn vì không hài lòng với cách vận hành của hệ thống bóng đá Arab Saudi, đặc biệt là vai trò của Quỹ đầu tư công (PIF). Anh không hiểu vì sao Al Hilal có thể huy động nguồn lực lớn để chiêu mộ Karim Benzema, trong khi Al Nassr gặp nhiều hạn chế. Vì thế, siêu sao 41 tuổi cảm thấy có sự cạnh tranh không cân bằng giữa các CLB được nhà nước Arab Saudi hậu thuẫn.

Hồng Duy (theo Daily Mail)