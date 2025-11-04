Ronaldo: 'Messi không giỏi hơn tôi'

Cristiano Ronaldo không cho rằng Lionel Messi là cầu thủ giỏi hơn anh, trong buổi phỏng vấn mới nhất với nhà báo Piers Morgan.

Đây là lần thứ hai Ronaldo trò chuyện cùng Piers Morgan, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động năm 2022 khiến anh rời Man Utd. Trong đoạn trích video được công bố hôm 3/11, thủ quân Al Nassr tỏ ra tự tin tuyệt đối về vị thế của bản thân trong lịch sử bóng đá.

Trước câu hỏi của Morgan: "Cậu nghĩ sao khi có nhiều người nói Messi giỏi hơn?", Ronaldo trả lời: "Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn".

Ronaldo (phải) và Piers Morgan trong cuộc phỏng vấn dự kiến đăng ngày 4/11. Ảnh: PiersMorgan

Siêu sao 40 tuổi cũng được hỏi về thông tin anh vừa trở thành tỷ phú đầu tiên của bóng đá. Ronaldo bật cười, rồi trả lời: "Điều đó không đúng đâu. Tôi đã là tỷ phú nhiều năm trước rồi".

Khi được đề cập đến bình luận của Wayne Rooney, đồng đội cũ của Ronaldo nhưng từng nói Messi vĩ đại hơn, đội trưởng Bồ Đào Nha nói: "Điều đó chẳng có vấn đề gì với tôi".

Ronaldo và Messi đã cạnh tranh gần hai thập kỷ, cùng nhau giành 13 Quả Bóng Vàng và hàng loạt kỷ lục cá nhân. Siêu sao Argentina đang nhỉnh hơn về hai danh hiệu quan trọng, là 8 Bóng Vàng và một World Cup. Còn Ronaldo giành 5 Bóng Vàng, vẫn còn thiếu World Cup. Đổi lại, tiền đạo Bồ Đào Nha đang giữ kỷ lục ghi 952 bàn thắng.

Về ngày giải nghệ tới gần, Ronaldo nói thêm rằng anh có thể sẽ khóc.

Đoạn trích được Ronaldo đăng trên tài khoản YouTube cá nhân có hơn 77 triệu lượt theo dõi. Đây là video đầu tiên được anh đăng sau hai tháng im tiếng trên nền tảng này. Video đầy đủ cuộc phỏng vấn cũng sẽ được đăng trên kênh của Ronaldo ngày 4/11.

Hoàng An (theo AS)