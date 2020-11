Ronaldo, Messi được đề cử FIFA The Best

Trong 11 đề cử của FIFA cho giải The Best 2020 có bộ đôi Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, nhưng vắng tiền vệ Joshua Kimmich và tiền đạo Thomas Muller.

Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah và Virgil van Dijk được đề cử The Best dành cho cầu thủ nam. Danh sách trên xếp theo thứ tự tên trong bảng chữ cái, do nhóm chuyên gia FIFA chọn ra.

Cầu thủ đoạt giải sẽ được công bố trong lễ trao thưởng của FIFA ngày 17/12.

Ronaldo (phải) và Messi tại lễ trao giải The Best 2019. Ảnh: Business Insider

Liverpool góp bốn đại diện, tính cả tiền vệ Alcantara. Còn nhà vô địch Champions League Bayern Munich chỉ nhận một đề cử cho Lewandowski. Dư luận cho rằng Kimmich và Muller xứng đáng góp mặt, khi họ là nhân tố quan trọng giúp Bayern đoạt cú ăn ba mùa 2019-2020.

Hai ông lớn La Lig - Real Madrid và Barca - lần lượt chỉ có một đề cử, là Ramos và Messi. Song tấu PSG - Mbappe và Neymar - được lựa chọn. Ronaldo không được chọn là cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước, nhưng vẫn là đại diện duy nhất của giải này được đề cử The Best. Vị trí còn lại thuộc về cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa trước - Kevin de Bruyne.

Bên cạnh giải thưởng cho cầu thủ nam, FIFA còn tung đề cử cho giải cầu thủ nữ, thủ môn nam, thủ môn nữ, HLV bóng đá nam, HLV bóng đá nữ, và bàn thắng đẹp Puskas. Ở giải dành cho HLV bóng đá nam, Marcelo Bielsa bất ngờ góp mặt bên cạnh Hansi Flick, Jurgen Klopp, Julen Lopetegui và Zinedine Zidane.

FIFA sẽ để độc giả trang chủ fifa.com, các nhà báo, HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia chọn ra người thắng cuộc ở các đề cử, thông qua bầu chọn trực tuyến. Top ba đề cử cuối cùng sẽ được công bố trước ngày 17/12.

The Best ra đời từ năm 2016, tách ra từ giải thưởng Quả Bóng Vàng FIFA. Năm nay, tạp chí France Football không trao Quả Bóng Vàng. Nhưng, FIFA vẫn bình chọn The Best. Đến nay, chủ nhân The Best đều luôn đoạt Quả Bóng Vàng, là Ronaldo 2016, 2017, Luka Modric 2018 và Messi 2019.

Hoàng An (theo FIFA)