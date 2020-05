FIFA cân nhắc huỷ giải The Best 2020

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) được cho là không tổ chức lễ trao các giải thưởng cá nhân năm nay vì lo ngại dịch bệnh.

Lễ trao giải The Best 2020 dự kiến tổ chức tại Milan vào tháng 9. Nhưng trước nguy cơ lây lan của Covid-19 tại châu Âu, trong đó Italy bị ảnh hưởng nặng, FIFA sẽ huỷ giải thưởng này trong năm nay, theo tờ Marca.

Messi và Megan Rapinoe nhận giải The Best 2019. Ảnh: Reuters.

Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức Quả Bóng Vàng, chưa quyết định có huỷ giải thưởng này hay không. Lễ trao giải Quả Bóng Vàng diễn ra vào tháng 12, trễ hơn giải The Best. Do đó, France Football có thể vẫn tổ chức lễ trao giải nếu tình hình Covid-19 lắng xuống.

Chưa có thông tin huỷ giải Giải Chiếc Giày Vàng châu Âu. Nhưng UEFA sẽ gặp khó trong việc xác định chủ nhân của giải thưởng này năm nay. Tại Pháp, Ligue 1 kết thúc sớm và vua phá lưới được trao cho Kylian Mbappe với 18 bàn thắng. Tại Italy, Ciro Immobile dẫn đầu với 27 bàn. Tiền đạo của Lazio đang ghi nhiều bàn nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu. Tại Đức, Robert Lewandowski đã có 25 bàn còn tại Tây Ban Nha, Lionel Messi dẫn đầu với 19 bàn.

UEFA cũng chưa công bố huỷ lễ trao giải cầu thủ hay nhất châu Âu. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào thứ Năm cuối cùng của tháng 8, trùng với lễ bốc thăm chia bảng Champions League. Nhiều tờ báo cho rằng buổi lễ này sẽ được dời sang tháng 10 nhưng UEFA chưa có thông báo.

Messi chiến thắng ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc tại The Best 2019. Anh vượt qua Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo. Từ khi giải The Best tách khỏi Quả Bóng Vàng, Ronaldo giữ kỷ lục với hai lần chiến thắng vào năm 2016 và 2017. Luka Modric về nhất năm 2018.

Duy Đoàn (theo Mundo Deportivo)