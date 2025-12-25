Ronaldo lần đầu ra sân cho Al Nassr tại Cup C2 châu Á

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo thi đấu một hiệp và góp một kiến tạo, khi Al Nassr thắng Al Zawraa 5-1 ở lượt cuối bảng D AFC Champions League Two 2025.

Al Nassr toàn thắng 5 lượt đầu, ghi 17 và thủng lưới một bàn, chắc chắn giành nhất bảng. Nhưng sau quãng nghỉ một tháng, HLV Jorge Jesus tung ra đội hình mạnh, gồm bộ ba tấn công Ronaldo, Joao Felix và Kingsley Coman.

Lần đầu tiên Ronaldo ra sân cho Al Nassr kể từ trận thắng Al Khaleej 4-1 ở vòng 9 Saudi Pro League, nơi anh ghi tuyệt phẩm móc bóng. Siêu sao Bồ Đào Nha có lần đầu ra sân tại AFC Champions League Two, sau khi không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở cả 5 trận đầu vòng bảng.

Ronaldo thi đấu 45 phút đầu để tìm lại cảm giác bóng. Tiền đạo 40 tuổi không ghi bàn, nhưng để lại dấu ấn với pha gẩy bóng cho Joao Felix thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Al Zawraa vào lưới ở phút 44.

Trước Felix, Kingsley Coman, Wesley, Abdulelah Al-Amri lần lượt lập công giúp Al Nassr dẫn 4-0. Sang hiệp hai, Ronaldo ra nghỉ, nhưng Al Nassr vẫn kiểm soát thế trận. Ibrahim Gbadamosi rút ngắn cách biệt cho đội khách, rồi Coman hoàn tất cú đúp ở phút 56 và ấn định chiến thắng 5-1 cho Al Nassr.

Ngày 27/12, Ronaldo và các đồng đội gặp Al Akhdoud ở vòng 10 Saudi Pro League. Al Nassr đang dẫn đầu giải với 27 điểm, hơn Al Hilal 4 điểm.

Kingsley Coman lập cú đúp cho Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Mùa trước, Al Nassr đứng thứ ba Saudi Pro League, nên chỉ dự AFC Champions League Two - giải đấu hạng hai của bóng đá châu Á cấp CLB, xếp dưới AFC Champions League Elite và trên AFC Challenge League.

AFC Champions League Two mùa 2025-2026 có 32 đội, chia thành hai khu vực Đông và Tây. Mỗi khu vực gồm 16 đội, được bốc thăm vào bốn bảng. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 16 đội.

Vòng knock-out AFC Champions League Two mùa 2025-2026 có 16 đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp và được chia theo khu vực Đông - Tây. Các cặp đấu từ vòng 1/8 đến bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về trên sân nhà và sân khách. Riêng trận chung kết chỉ diễn ra trong một trận duy nhất.

Lễ bốc thăm vòng knock-out dự kiến diễn ra vào ngày 30/12, với các trận đấu sẽ được tổ chức từ ngày 10/2 đến 16/5/2026.

Hồng Duy