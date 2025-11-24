Cú móc bóng đạt 70 km/h của Ronaldo gây sốt

Arab SaudiPha ngả người tung móc thành bàn của Cristiano Ronaldo tại Saudi Pro League gây chấn động mạng xã hội, gợi lại tuyệt phẩm anh từng ghi trong màu áo Real Madrid.

Phút bù thứ sáu hiệp hai, trận Al Nassr thắng Al Khaleej ngày 23/11, Nawaf Al-Boushail tạt từ cánh phải hơi sửa lưng Ronaldo. Nhưng siêu sao Bồ Đào Nha vẫn ngả người móc bóng ngược về góc gần ở cự ly khoảng 12 m. Thủ môn đội khách người Luxembourg, Anthony Moris chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Cú "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo có tốc độ bóng xấp xỉ 70 km/giờ, thân người vươn cao khoảng 2,2 đến 2,4 mét khi bật nhảy. Góc dứt điểm nằm trong khoảng 75 đến 90 độ hướng vào góc cao khung thành.

Cú ngả người móc bóng thành bàn thắng của Ronaldo cho Al Nassr vào lưới Al Khaleej ở vòng 9 Saudi Pro League trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Các báo thể thao lớn trên thế giới đều xôn xao trước khoảnh khắc thăng hoa của Ronaldo. Tờ Daily Mail (Anh) ca ngợi: "Ronaldo khiến người hâm mộ phát cuồng với cú 'xe đạp chổng ngược' khó tin ở tuổi 40 - như quay ngược thời gian để tái hiện siêu phẩm Champions League bảy năm trước".

Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít: "Siêu phẩm tung móc của Cristiano: trông anh ấy như mới 25 tuổi!".

AS thì viết: "Ronaldo lại khiến thế giới sững sờ với pha ngả người ngoạn mục trong cuộc đua chạm mốc 1.000 bàn thắng". Một bài khác của tờ này còn khẳng định: "Lại một lần nữa, và còn đẹp hơn! Đây là top 5 bàn thắng hay nhất sự nghiệp của Ronaldo".

Tờ Okaz của Arab Saudi thì bình luận: "Cú sút tái hiện trên đất Saudi mang lại cảm giác quen thuộc: cú bật mạnh mẽ, thời điểm hoàn hảo, dứt điểm quyết đoán - tất cả tạo nên hình ảnh một Ronaldo như sống lại những năm tháng rực rỡ nhất. Ở tuổi gần 40, Ronaldo vẫn cho thấy nền tảng thể lực đáng kinh ngạc và bản năng săn bàn không hề suy giảm".

Ronaldo tung người móc bóng ghi bàn ở Saudi Pro League Siêu phẩm móc bóng của Ronaldo từ mọi góc quay.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ cũng dành nhiều lời ngợi ca cho siêu sao của Al Nasrr.

"Có lẽ tôi mới là người 40 tuổi, không phải Ronaldo", một CĐV thốt lên. "Đừng quên Ronaldo sẽ 41 tuổi chỉ ba tháng tới".

Người khác bình luận: "Chỉ Ronaldo mới có thể làm cú xe đạp chổng ngược ở tuổi 40".

Trên trang Instagram cá nhân, Ronaldo đăng video bàn thắng và viết: "Ai đặt chú thích hay nhất sẽ thắng". Bài viết nhận được hơn 12 triệu lượt thích và hơn 500.000 bình luận sau gần một ngày.

Hôm qua là lần thứ tư CR7 ghi bàn theo kiểu tung móc trong sự nghiệp, sau hai lần với tuyển Bồ Đào Nha và một lần cho Real Madrid. Trong đó, ấn tượng nhất là pha ghi bàn trong trận Real gặp Juventus ở lượt đi tứ kết Champions League năm 2018. Nhờ tuyệt phẩm này, Ronaldo lần đầu giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa do UEFA tổ chức.

Với 84 bàn, Ronaldo chỉ kém Mohammad Al-Sahlawi (105 bàn), Nasser Al-Shamrani (126), Abderrazak Hamdallah (151) và Omar Al-Somah (156) trong danh sách lập công tại Saudi Pro League. Tổng cộng, anh đã góp dấu giày vào 131 bàn sau 123 trận cho Al Nassr, gồm 110 bàn và 21 kiến tạo. Ronaldo hiện có 954 bàn và nhiều lần khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 1.000 bàn ở các trận đấu chính thức.

Al Nassr đang khởi đầu như mơ ở Saudi Pro League với 9 trận toàn thắng. Đoàn quân HLV Jorge Jesus ghi nhiều bàn nhất giải (30) và cũng thủng lưới ít nhất (5). Họ đang hơn nhì bảng Al Hilal bốn điểm, và hướng tới chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2019.

Hồng Duy tổng hợp