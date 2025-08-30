Ronaldo giúp Al Nassr thắng lớn

Arab SaudiTiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo ghi bàn phạt đền giúp Al Nassr thắng chủ nhà Al Taawoun 5-0 ở vòng một Saudi Pro League 2025-2026

Ronaldo thi đấu nổi bật trong trận bắt đầu mùa giải chuyên nghiệp thứ 24. Tiền đạo Bồ Đào Nha đá trọn 90 phút, chạm bóng 32 lần, chuyền chính xác 83% với ba đường quyết định (key pass), qua người hai lần và dứt điểm tám lần với hai cú trúng đích.

Đầu hiệp hai, cầu thủ Al Taawoun để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Ronaldo sút chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ môn. Anh sau đó chạy về cột cờ góc và ăn mừng theo kiểu nhảy xoay quen thuộc.

Phút 87, Ronaldo đột phá chếch phía trái vòng cấm rồi dứt điểm chạm chân hậu vệ Al Taawoun. Bóng đổi hướng dội xà, rồi bật ra đúng tầm để Joao Felix đá bồi ấn định chiến thắng 5-0.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 24 mùa giải chuyên nghiệp liên tiếp. Ronaldo cũng nâng thành tích lên 940 bàn trong sự nghiệp, gồm 5 bàn Sporting Lisbon, 145 bàn cho Man Utd, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus, 138 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và 101 bàn cho Al Nassr.

Sau trận, tiền đạo 40 tuổi đăng ảnh lên mạng xã hội với thông điệp "Bước đầu tiên" cùng ngọn lửa. Anh từng khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn.

Joao Felix nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Al Nassr

Trên sân King Abdullah Sport City, Al Nassr áp đảo khi kiểm soát bóng 60%, dứt điểm 21 lần với 10 cú trúng đích - so với 4 và 1 của Al Taawoun. Tân binh Joao Felix tỏa sáng với cú hat-trick và được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Bàn còn lại thuộc về tân binh khác Kingsley Coman (được tuyển mộ với giá 32 triệu USD từ Bayern Munich).

Sau quãng nghỉ quốc tế, Al Nassr sẽ trở về sân nhà gặp Al Kholood ở vòng hai Saudi Pro League ngày 14/9.

Hồng Duy