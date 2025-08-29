Ronaldo bắt đầu mùa giải chuyên nghiệp thứ 24

Arab SaudiCristiano Ronaldo khởi đầu mùa giải thứ 24 trong sự nghiệp khi cùng Al Nassr gặp chủ nhà Al Taawoun ở vòng một Saudi Pro League 2025-2026, tối 29/8.

Ronaldo khởi đầu sự nghiệp cùng Sporting tại Bồ Đào Nha, mùa giải 2002-2003. Đây là mùa giải thứ 24 trong sự nghiệp của CR7, và anh quyết tâm đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Ở tuổi 40, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn là trọng tâm trong tham vọng trở lại ngôi vương quốc nội mà Al Nassr đã khao khát suốt sáu năm qua.

HLV Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo. Ảnh: Ojogo

Từ khi gia nhập Al Nassr tháng 1/2023, Ronaldo không chỉ ghi 100 bàn, mà còn tác động lớn đến định hướng của CLB. Hè này, những người bạn thân của anh như Jose Semedo và Simao Coutinho đã xuất hiện trong ban lãnh đạo Al Nassr. Họ góp phần đưa HLV Jorge Jesus trở lại Arab Saudi, và thuyết phục Joao Felix về đá cặp tiền đạo cùng CR7. Sự kết hợp giữa Ronaldo và Felix được ví như chủ công và hộ công.

Mục tiêu của Al Nassr không gì khác ngoài vô địch. Lần gần nhất Al Nassr đăng quang giải quốc gia là mùa 2018-2019, dưới trướng Rui Vitoria. Từ đó, họ hai lần về nhì và một lần xếp thứ ba, liên tục nhìn Al Hilal hay Al Ittihad đăng quang. Ngay trước mùa giải, thầy trò Jesus đã nếm trải đắng khi thua Al Ahli trên loạt luân lưu ở chung kết Siêu Cup Saudi, dù trước đó Ronaldo kiến tạo để Felix ghi bàn loại Al Ittihad tại bán kết.

Trận ra quân Saudi Pro League gặp Al Taawoun vì thế được coi là bài kiểm tra quan trọng của Al Nassr. Họ nhiều khả năng xuất phát với đội hình nhiều cầu thủ thành danh ở châu Âu, đặc biệt trên hàng công. Ronaldo sẽ được Felix, Sadio Mane và Kingsley Coman hỗ trợ phía sau.

Saudi League mùa này gồm 18 đội, diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026, hứa hẹn khốc liệt. Al Hilal đã bổ sung hậu vệ Theo Hernandez và tiền đạo Darwin Nunez cho đội hình vốn đã có Joao Cancelo, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly hay Sergej Milinkovic-Savic.

ĐKVĐ Al Ittihad giữ chân được Karim Benzema, N'Golo Kante và Fabinho dưới quyền HLV Laurent Blanc. Al Ahli mang danh nhà vô địch châu Á và vừa hạ Al Nassr ở Siêu Cup Saudi. Vì thế, Al Nassr được dự báo gặp nhiều khó khăn nếu muốn đăng quang.

Hoàng An