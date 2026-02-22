Ronaldo giúp Al Nassr chiếm đỉnh bảng Pro League

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr thắng đội khách Al Hazm 4-0 ở vòng 23 Saudi Pro League để chiếm đỉnh bảng từ tay Al Hilal.

Trên sân Al Awwal Park hôm 21/2, Ronaldo thi đấu thăng hoa. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đá trọn 90 phút, qua người một lần, chạm bóng 37 lần, dứt điểm bảy lần với năm cú trúng đích. Anh được chuyên trang Sofascore chấm 9,3 điểm - cao nhất trận.

Ronaldo mở tỷ số trước Al Hazm Bàn mở tỷ số của Ronaldo.

Phút 17, Kingsley Coman chuyền bóng để Ronaldo thoát xuống dứt điểm chân trái chéo góc tung nóc lưới Al Hazm. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, trước khi VAR vào cuộc, xác định Ronaldo ghi bàn hợp lệ. Sau ít giây chờ quyết định của trọng tài, tiền đạo 41 tuổi chạy ra đường biên ăn mừng kiểu nhảy xoay quen thuộc. Đây là bàn thứ 500 của Ronaldo từ khi bước sang tuổi 30.

Sau đó, Ronaldo vô duyên khi bị khước từ hai bàn vì lỗi việt vị, và dứt điểm trong vòng cấm hai lần đều bị thủ thành Al Hazm cản phá. Phải đến phút 78, cựu tiền đạo Man Utd và Real Madrid mới hoàn tất cú đúp. Tương tự bàn mở tỷ số, từ đường thả bóng của Coman, Ronaldo thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 4-0.

Ronaldo lập cú đúp trước Al Hazm Ronaldo ấn định chiến thắng 4-0.

Ronaldo chạm mốc 120 bàn qua 135 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Tại Saudi Pro League mùa này, tiền đạo Bồ Đào Nha có 20 bàn qua 20 trận, đứng thứ ba danh sách Vua phá lưới, sau Julian Quinones (21 bàn) và Ivan Toney (23).

Ronaldo nâng thành tích lên 964 bàn trong sự nghiệp, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (120) và tuyển Bồ Đào Nha (143). Anh từng khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn, dù người thân nhiều lần khuyên nên nghỉ ngơi sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Ronaldo nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Al Nassr

Trước Al Hazm, hai bàn còn lại của Al Nassr được ghi do công Coman và Angelo Gabriel. Niềm vui với Al Nassr được nhân đôi khi ở trận cùng giờ, Al Hilal bị đội khách Al Ittihad cầm hòa 1-1, dù có lợi thế hơn người từ phút thứ 9.

Với những kết quả này, Al Nassr vươn lên đỉnh bảng Saudi Pro League với 55 điểm, hơn Al Hilal một điểm. Vòng tiếp theo, Ronaldo và đồng đội gặp CLB bét bảng Al Najma, còn Al Hilal hành quân tới sân của Al Taawon - CLB đang đứng thứ năm.

Hồng Duy