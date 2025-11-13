Ronaldo: 'Ghi bàn thứ 1.000 ở chung kết World Cup sẽ quá hoàn hảo'

IrelandCristiano Ronaldo hào hứng với viễn cảnh ghi bàn thứ 1.000 trong sự nghiệp ở trận chung kết World Cup 2026, nhưng khăng định mục tiêu của tập thể quan trọng hơn thành tích cá nhân.

*CH Ireland - Bồ Đào Nha (2h45 ngày 14/11, giờ Hà Nội)

Ronaldo hiện có 953 bàn và nhiều lần khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 1.000 bàn ở các trận đấu chính thức.

Trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp CH Ireland ở lượt năm bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, một phóng viên đặt câu hỏi cho Ronaldo: "Anh đã cùng Bồ Đào Nha đã vô địch Euro, hai Nations League, và có thể giành World Cup. Nếu bàn thắng thứ 1000 trong sự nghiệp của anh đến ở trận chung kết World Cup thì sao?".

"Bạn xem nhiều phim quá rồi đấy", Ronaldo cười và đáp. "Điều đó sẽ quá hoàn hảo. Nhưng tất nhiên, tôi hạnh phúc với tất cả những gì đạt được. Một đội tuyển không thể phụ thuộc vào một người, nhưng tôi thích việc có thể tạo khác biệt bằng bàn thắng. Tôi muốn chơi ở kỳ World Cup tới, nếu không, tôi đã không ở đây. Chúng ta cứ đi từng bước một. Nếu điều đó xảy ra, nghĩa là mọi thứ kết thúc thật viên mãn".

Cristiano Ronaldo phát biểu trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp CH Ireland ở lượt năm bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân Aviva ngày 12/11. Ảnh: Alamy

Bồ Đào Nha đang đứng nhất bảng F với 10 điểm, hơn đội xếp sau Hungary 5 điểm, còn CH Ireland đứng thứ ba với 4 điểm. Nếu thắng trên sân CH Ireland hôm nay, Bồ Đào Nha sẽ giành vé tới World Cup 2026 sớm một lượt.

"Tôi hy vọng là có thể", Ronaldo nói về khả năng giành ba điểm. "Đây không phải trận đấu quyết định, nhưng nó quan trọng chẳng khác gì vậy. Nếu thắng, chúng tôi sẽ đủ điều kiện tới World Cup. Toàn đội đang có phong độ tốt, dù biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. đối thủ có lối chơi thể lực và sẽ chơi giống như ở Lisbon. Nhưng chúng tôi coi đây là cơ hội quý giá và đã chuẩn bị sẵn sàng".

Dưới thời HLV Roberto Martinez, Ronaldo đã ghi 25 bàn sau 28 trận. Song tiền đạo 40 tuổi khiêm tốn khẳng định không ai là không thể thay thế trong đội tuyển.

"Không ai là không thể đụng đến ở tuyển cả", anh nói. "Mỗi cầu thủ đều có phong độ riêng trong từng thời điểm, và tôi cũng vậy. Tôi cố gắng đóng góp không chỉ bằng bàn thắng mà còn bằng tinh thần, bằng vai trò trong tập thể. Tôi đang hợp tác tuyệt vời cùng HLV Martinez và muốn duy trì điều đó, bởi chúng tôi có thể hoàn tất vòng loại ngay trận này, điều khiến tôi rất hạnh phúc".

Tháng trước, Bồ Đào Nha thắng CH Ireland 1-0 trên sân nhà nhờ cú đánh đầu của Ruben Neves ở phút bù giờ hiệp hai. Trận này, Ronaldo khiêu khích thủ môn Caoimhin Kelleher và ăn mừng bàn thắng quyết định ngay trước mặt hậu vệ Jake O’Brien, khiến CĐV Ireland phẫn nộ.

Vì thế, thủ quân Bồ Đào Nha lường trước việc bị người hâm mộ chủ nhà la ó, song khẳng định không để điều đó ảnh hưởng đến mục tiêu. "Tôi hy vọng họ đừng la ó tôi quá nhiều. Tôi thề sẽ là một cậu bé ngoan", tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr bông đùa. "Nhưng tất nhiên, tôi sẽ làm công việc của mình - cố gắng ghi bàn và giúp đội thắng".

Hồng Duy (theo ESPN, Abola)