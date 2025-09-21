Ronaldo đứng ngoài Top 5 tiền đạo hay nhất 30 năm qua

Theo danh sách 21 tiền đạo hay nhất 30 năm qua của Daily Mail, Cristiano Ronaldo chỉ xếp thứ sáu, còn Lionel Messi đứng thứ hai.

Danh sách được nhà báo thể thao 59 tuổi và có hơn 30 năm kinh nghiệm, Oliver Holt tạo ra trên báo Anh Daily Mail. Ông lựa chọn những tiền đạo để lại ấn tượng mạnh nhất với bản thân trong 30 năm tác nghiệp, với 7 kỳ World Cup, 8 kỳ Euro và 22 trận chung kết Champions League, chứ không dựa theo thống kê. Vì thế, ông bỏ qua Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski hay Hernan Crespo vì không có nhiều cơ hội xem những cầu thủ này thi đấu.

Ronaldo Nazario nâng cao cup vàng World Cup 2002 trên sân Yokohama, Nhật Bản ngày 30/6/2002. Ảnh: Reuters

Theo Holt, Messi là cầu thủ "ai cũng cảm thấy may mắn khi được chứng kiến trực tiếp". Siêu sao 38 tuổi đã hủy diệt Man Utd ở chung kết Champions League 2009 và 2011, sau đó đưa Argentina vô địch World Cup 2022.

Dù vậy, ông vẫn xếp Ronaldo Nazario cao hơn vì sự bùng nổ, tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo ra cảm xúc độc nhất vô nhị cho khán giả. "R9" chính là hình mẫu tiền đạo không thể ngăn cản, từ cú hat-trick ở Old Trafford năm 2003 đến hai bàn trong trận chung kết World Cup 2002.

Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi 945 bàn thắng trong sự nghiệp, được Holt ca ngợi là một VĐV phi thường, một cỗ máy săn bàn hoàn hảo". Tuy nhiên, ông vẫn xếp CR7 ngoài Top 5, sau Ronaldo Nazario, Messi, Kenny Dalglish, Kylian Mbappe và Alessandro Del Piero. Lý do là yếu tố kỳ ảo và khoảnh khắc làm người xem nghẹt thở, thứ ông tìm thấy nhiều hơn ở các cái tên khác.

Cristiano Ronaldo móc bóng ghi bàn trong trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Real và Juventus trên sân Allianz, thành phố Turin, Italy tối 3/4/2018. Ảnh: Reuters

Bỏ qua Lewandowski (cầu thủ đã ghi 677 bàn thắng) và Ibrahimovic (561 bàn), Holt lại đưa Eric Cantona (185 bàn) vào danh sách vì "cái chất ngạo nghễ và sức ảnh hưởng". Tiền đạo Didier Drogba được vinh danh nhờ cú đánh đầu cùng quả phạt đền mang về Champions League 2012 cho Chelsea. Do là người Manchester, danh sách của Holt có phần lớn cầu thủ đã chơi ở Ngoại hạng Anh, chiếm tỷ lệ 62%.

Mbappe gây chú ý khi đứng thứ tư, trên cả Cristiano Ronaldo, nhờ thành tích vô địch World Cup 2018 và lập hat-trick ở chung kết World Cup 2022. Kenny Dalglish đứng thứ ba, dù đã treo giày cách đây 35 năm.

Harry Kane, với hơn 465 bàn thắng cho CLB và tuyển Anh, đứng thứ 13, cao hơn cả Alan Shearer. Wayne Rooney lọt Top 10, trong khi Mohamed Salah, Michael Owen và Gabriel Batistuta lần lượt xếp thứ 16, 17 và 18.

Danh sách 21 tiền đạo hay nhất 30 năm qua của Oliver Holt: 1.Ronaldo Nazario, (Brazil), 2.Lionel Messi (Argentina), 3.Kenny Dalglish (Scotland), 4.Kylian Mbappe (Pháp), 5.Alessandro Del Piero (Italy), 6.Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), 7.Raul (Tây Ban Nha), 8.Thierry Henry (Pháp), 9.Neymar (Brazil), 10.Wayne Rooney (Anh), 11.Henrik Larsson (Thụy Điển), 12.Eric Cantona (Pháp), 13.Harry Kane (Anh), 14.Alan Shearer (Anh), 15.Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), 16.Mohamed Salah (Ai Cập), 17.Michael Owen (Anh), 18.Gabriel Batistuta (Argentina), 19.Sergio Aguero (Argentina), 20.Erling Haaland (Na Uy) và 21.Thomas Muller (Đức).

Hoàng An (theo Daily Mail)