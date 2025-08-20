Ronaldo đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần?

Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại New York đã phân tích những can thiệp dao kéo giúp Cristiano Ronaldo duy trì vẻ ngoài "bất biến với thời gian" ở tuổi 40.

Gương mặt Ronaldo qua các năm 2003, 2010 và 2025. Ảnh: Ge Globo

Năm 2003, Ronaldo gia nhập Man Utd với gương mặt nhiều mụn, hàm răng khấp khểnh và dáng người mảnh khảnh. Hai thập kỷ sau, anh đã trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng, với cơ thể săn chắc, gương mặt góc cạnh và nụ cười trắng sáng. Bên cạnh chế độ tập luyện khắc nghiệt và kỷ luật sinh hoạt, các can thiệp y khoa được cho là góp phần không nhỏ.

Bác sĩ Elie Levine, Giám đốc phẫu thuật thẩm mỹ tại Plastic Surgery & Dermatology ở thành phố New York, cho rằng Ronaldo có những thay đổi rõ rệt ở mũi, răng, trán và gò má. "Những chi tiết này khó có được chỉ nhờ tập luyện", ông nói thêm.

Theo Levine, khác biệt lớn nhất nằm ở mũi. So với thời mới sang Anh, sống mũi Ronaldo hiện gọn và thẳng hơn, phần cánh mũi thu hẹp đáng kể. "Điều này phù hợp với một ca phẫu thuật chỉnh hình mũi toàn diện. Nhiều khả năng sụn đã được can thiệp, thậm chí xương mũi được bẻ và tạo hình lại", ông phân tích.

Thay đổi dễ nhận thấy khác là hàm răng. Những ngày đầu ở Manchester, Ronaldo thường cười gượng vì răng hô, nhiều khe hở và ngả màu. Chỉ sau hai năm, anh đã có hàm răng trắng và thẳng, nhờ niềng và bọc sứ.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Levine, công đoạn này chưa dừng ở đó. "Ban đầu, Ronaldo bị lộ nướu khi cười. Về sau, tình trạng này biến mất", ông nói thêm. "Cậu ấy có thể đã cắt nướu, thậm chí phẫu thuật xương hàm để nâng toàn bộ cụm răng lên cao hơn. Cách can thiệp như vậy đau đớn, nhưng mang lại nụ cười hoàn hảo".

Một số can thiệp thẩm mỹ Ronaldo có thể đã sử dụng. Ảnh: Daily Mail

Vùng trán nhẵn bóng, ít nếp nhăn ở đuôi và quầng mắt cũng là điểm đáng chú ý. Ở tuổi 40, gương mặt Ronaldo vẫn căng mịn như thời đôi mươi. "Điều này khó đạt được nếu không tiêm botox định kỳ", Levine phán đoán. "Botox giúp cơ mặt bất động, ngăn nếp nhăn xuất hiện. Thông thường phải duy trì ba đến bốn tháng một lần, chi phí 180 đến 750 USD mỗi lần tiêm".

Ngoài ra, gò má của Ronaldo giữ nguyên độ đầy đặn dù cơ thể anh luôn ở trạng thái ít mỡ. Ở độ tuổi này, người gầy thường bị hóp má. Ronaldo không có dấu hiệu đó, chứng tỏ anh ấy đã được làm đầy bằng filler hoặc cấy mỡ tự thân.

Một chi tiết khác là phần chân mày. Levine cho rằng Ronaldo có thể đã nâng cung chân mày nội soi. Phương pháp này tạo năm vết rạch nhỏ trên đường chân tóc, giấu sẹo khéo léo. Kết hợp cùng laser trẻ hóa da, Ronaldo duy trì được diện mạo "sạch sẽ, tươi mới".

Mái tóc dày và đường chân tóc không đổi suốt 20 năm cũng đặt ra câu hỏi cho Levine. Ông cho rằng ngoài yếu tố di truyền, Ronaldo có thể đã dùng phương pháp cấy tóc hoặc tiêm PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) để kích thích mọc tóc. "Ngay cả những người có gen tóc tốt, đến tuổi 40 vẫn thường bị hói thái dương", ông nói. "Ronaldo hoàn toàn không có dấu hiệu đó".

Ronaldo trong ảnh được Al Nassr đăng lên X ngày 18/8/2025. Ảnh: ANFC

Bác sĩ Levine ước tính tổng chi phí cho các ca phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ này vào khoảng 100.000 đến 250.000 USD. "Điều đáng nói là Ronaldo đã làm từ từ trong nhiều năm. Mọi thay đổi đều tinh tế và tự nhiên, không bị lộ dấu vết", ông nhận định.

Levine so sánh Ronaldo với Tom Brady, huyền thoại bóng bầu dục Mỹ. Brady dường như can thiệp muộn và dồn dập, tạo cảm giác gương mặt thiếu tự nhiên. Ronaldo thì làm đúng cách, từng bước một và giữ được sự cân bằng.

Bên cạnh dao kéo, yếu tố then chốt vẫn là lối sống. Ronaldo nổi tiếng kỷ luật: không uống rượu, bia, nước ngọt, chỉ ăn gà, cá, rau xanh, uống cà phê đen. Anh sở hữu buồng trị liệu lạnh tại nhà, dùng máy massage chân khí nén giá 5.400 USD, ngủ theo chu kỳ 90 phút trong năm lần, và dành tới 4 tiếng mỗi ngày để tập gym.

Người bạn đời Georgina Rodriguez cũng góp phần duy trì thói quen này, thường xuyên tập luyện cùng chồng và kiểm soát chế độ ăn uống của gia đình. Georgina vừa công bố đính hôn, đánh dấu mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ.

"Ở tuổi 40, Ronaldo không chỉ là biểu tượng trên sân cỏ, còn là minh chứng cho việc làm đẹp có chiến lược: chậm mà chắc", tờ Daily Mail bình luận.

Xuân Bình tổng hợp