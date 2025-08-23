Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn trượt Siêu cúp Saudi

Hong KongThủ môn Cristiano Ronaldo ghi bàn phạt đền và luân lưu, nhưng Al Nassr vẫn thua Al Ahli 3-5 trên loạt đá luân lưu, chung kết Siêu cúp Saudi.

*Ghi bàn: Ronaldo pen 41', Brozovic 82' - Kessie 45', Ibanez 89'

*Tiếp tục cập nhật

Ronaldo trong trận chung kết Siêu cúp Saudi. Ảnh: ANFC

Ronaldo mở tỷ số ở phút 41 từ quả phạt đền, sau khi tiền vệ Ayman Yahya tạt bóng trúng tay hậu vệ Ali Majrashi trong cấm địa Al Ahli. Ronaldo sút 11m tự tin vào giữa cầu môn, trong khi thủ thành Edouard Mendy đổ người sang phải. Đây là bàn thắng thứ 100 của Ronaldo cho Al Nassr, trong 113 trận trên mọi đấu trường.

Al Ahli gỡ hòa sau đó 10 phút nhờ công của cựu tiền vệ Barca, Franck Kessie. Al Nassr một lần nữa vượt lên ở phút 82 với bàn thắng của tiền vệ Marcelo Brozovic, nhưng sau đó bảy phút Al Ahli lại gỡ hòa với cú đánh đầu của trung vệ Roger Ibanez.

Hoàng An