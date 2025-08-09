Ronaldo ám chỉ Champions League không bằng Saudi Pro League

Tiền đạo Cristiano Ronaldo ủng hộ đàn em đồng hương Joao Felix khước từ CLB đang thi đấu ở Champions League để chuyển đến Al Nassr.

Sau trận giao hữu thắng Rio Ave 4-0 tại quê nhà Bồ Đào Nha ngày 7/8, Ronaldo nhận câu hỏi về thương vụ Al Nassr tuyển mộ Felix từ Chelsea với khoản phí 57 triệu USD. Ronaldo được cho đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Felix, qua đó giúp Al Nassr nẫng tay trên tiền đạo 24 tuổi trước Benfica - đội bóng cũ cũng muốn chiêu mộ anh.

"Cướp là hành vi không hay. Chưa ai từng cướp gì từ Benfica cả. Mọi người đều biết Felix rất tài năng. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho chúng tôi ở Saudi League, một giải đấu rất cạnh tranh", Sportmail dẫn lời Ronaldo.

Ronaldo (giữa) mừng bàn với Felix (trái) trong trận Al Nassr thắng Toulouse trên sân Grodig, Áo ngày 30/7/2025. Ảnh: Al Nassr

Mùa trước, Benfica cán đích thứ hai giải VĐQG Bồ Đào Nha và giành quyền vào vòng sơ loại thứ ba Champions League. Trong khi đó, Al Nassr đứng thứ ba Saudi Pro League và chỉ dự AFC Champions League Two - giải đấu hạng hai của bóng đá châu Á cấp CLB, xếp hạng dưới AFC Champions League Elite và trên AFC Challenge League.

Ronaldo cho rằng Felix quyết định đúng đắn, dù từ chối Benfica - một CLB tên tuổi ở châu Âu cùng cơ hội chinh chiến tại Champions League. "Đây là lựa chọn tốt hơn cho Felix so với việc chơi ở giải Bồ Đào Nha", tiền đạo 40 tuổi nói. "Chỉ cần nhìn vào số lượng ngôi sao ở Arab Saudi là thấy. Dù không được đá Champions League, đây vẫn là quyết định rất sáng suốt của Felix".

Ronaldo cũng bác bỏ tin đồn đã trực tiếp gọi điện mời Felix. "Gọi cho cậu ấy để thuyết phục à? Tôi không làm vậy, tôi không nhấc máy", anh khẳng định. "Đó không phải công việc của tôi. Các bạn, những nhà báo, đã nói thế. Công việc của tôi là tập luyện và thi đấu".

Ronaldo từng nhiều lần ca ngợi sự cạnh tranh và đẳng cấp của Saudi Pro League, từ khi chuyển đến Al Nassr. Đầu năm 2024, tiền đạo Bồ Đào Nha cho rằng Saudi Pro League chất lượng và cạnh tranh hơn Ligue 1 - giải đấu mà Lionel Messi từng thi đấu. Cách đây hai tháng, anh thậm chí nói Saudi Pro League đã vào top 5 giải VĐQG hàng đầu thế giới.

Ronaldo lập hat-trick Ronaldo lập hat-trick vào lưới Rio Ave.

Ngày 7/8, Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr thắng giao hữu Rio Ave 4-0 tại quê nhà Bồ Đào Nha. Ronaldo và các đồng đội đá trận giao hữu cuối gặp Almeria tại sân Estadio Mediterraneo, Tây Ban Nha ngày 11/8. Sau đó, Al Nassr bắt đầu mùa giải mới bằng trận bán kết Siêu Cup Arab Saudi gặp Al Ittihad, đội bóng của Karim Benzema, ngày 19/8.

Arab Saudi đầu tư mạnh cho bóng đá trong những năm gần đây. Giải VĐQG nước này được nâng tầm bằng việc chiêu mộ nhiều siêu sao như Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Jordan Henderson, Riyad Mahrez hay Roberto Firmino. Arab Saudi giành quyền tổ chức Asian Cup 2027 và từng muốn đăng cai World Cup 2030 cùng Ai Cập và Hy Lạp, nhưng bất thành.

Hồng Duy (theo Daily Mail)