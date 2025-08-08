Ronaldo lập hat-trick dù nhường phạt đền cho Mane

Bồ Đào NhaTiền đạo thủ quân Cristiano Ronaldo ghi ba bàn giúp Al Nassr thắng giao hữu Rio Ave 4-0 tại quê nhà Bồ Đào Nha ngày 7/8.

* Ghi bàn: Simakan 15', Ronado 44', 63' & 68' pen.

Ronaldo như được chơi trên sân nhà, khi trận đấu được tổ chức tại Algarve với sức chứa 30.305 người thuộc vùng Algarve.

Sau khi trung vệ Mohamed Simakan mở tỷ số cho Al Nassr phút 15, Ronaldo chiếm sân khấu. Phút 44, tiền đạo người Bồ Đào Nha phối hợp với Joao Felix rồi xâm nhập vòng cấm và sút một chạm tung nóc lưới Rio Ave. Anh vẫn ăn mừng kiểu nhảy xoay quen thuộc.

Cristiano Ronaldo bật nhảy đánh đầu ghi bàn trong trận Al Nassr thắng Rio Ave 4-0 tại Algarve, Bồ Đào Nha ngày 7/8. Ảnh: Al Nassr

Đầu hiệp hai, Al Nassr được hưởng phạt đền, nhưng Ronaldo nhường quyền thực hiện cho Sadio Mane. Cựu tiền đạo Liverpool và Bayern Munich sút nhẹ về bên phải, bị thủ môn Cezary Miszta bắt dính.

Nhưng sau đó, chính Miszta ném bóng lỗi, tạo điều kiện để Al Nassr phản công. Wesley tiến sát đường biên ngang rồi tạt vào vòng cấm cho Ronaldo bật cao đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 3-0.

Siêu sao người Bồ Đào Nha khép lại ngày thi đấu thăng hoa ở phút 68. Felix bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo sút căng vào chính giữa, trong khi thủ môn Rio Ave đổ sang trái, hoàn tất cú hat-trick.

Ngay sau đó, Ronaldo nhường chỗ cho Abdulrahman Ghareeb. Trên đường rời sân, tiền đạo 40 tuổi nhận tràng pháo tay và những tiếng hô vang không ngớt từ khắp khán đài.

Ronaldo lập hat-trick Cú hat-trick của Ronaldo.

Al Nassr toàn thắng ba trận giao hữu tiền mùa giải dưới thời tân HLV Jorge Jesus, khi hạ St. Johann 5-2, Toulouse 2-1 và giờ là Rio Ave. Al Nassr còn một trận đá tập kín, thua 0-1 trước đội đứng thứ 16 Bồ Đào Nha, Estrela da Amadora.

Ronaldo và các đồng đội đá trận giao hữu cuối gặp Almeria tại sân Estadio Mediterraneo, Tây Ban Nha ngày 11/8. Sau đó, Al Nassr bắt đầu mùa giải mới bằng trận bán kết Siêu Cup Arab Saudi gặp Al Ittihad, đội bóng của Karim Benzema, ngày 19/8.

Đây là cơ hội để Ronaldo đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên tại Trung Đông. Qua 16 giải đấu đã góp mặt cùng Al Nassr, tiền đạo 40 tuổi mới giành Arab Club Champions Cup 2023, giải mang tính giao hữu, khi thắng ngược Al Hilal 2-1 ở chung kết. Năm 2024, giải này không tổ chức.

Hồng Duy