Rốn lũ Lạng Sơn ba ngày sau bão Matmo

Bão Matmo đổ bộ phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10. Hoàn lưu bão gây mưa to cho Lạng Sơn từ tối 5/10 đến ngày 8/10. Nước lũ lên cao, 15 thôn của xã Vân Nham bị cô lập. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng gần 2.000 với 10.000 người.

Trong ảnh một góc thôn Tự Nhiên, xã Vân Nham chìm trong biển nước ngày 9/10.