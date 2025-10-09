Rốn lũ Lạng Sơn ba ngày sau bão Matmo

Bão Matmo đổ bộ phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10. Hoàn lưu bão gây mưa to cho Lạng Sơn từ tối 5/10 đến ngày 8/10. Nước lũ lên cao, 15 thôn của xã Vân Nham bị cô lập. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng gần 2.000 với 10.000 người.
Trong ảnh một góc thôn Tự Nhiên, xã Vân Nham chìm trong biển nước ngày 9/10.
Một gia đình mang chăn mền, vật dụng sinh hoạt lên nóc nhà để tránh trú trong những ngày nước lũ dâng.
Trụ điện ở thôn Tự Nhiên ngập sâu khoảng 3 m. Đến nay, toàn thôn vẫn chưa có điện trở lại.
Xã Vân Nham nhìn từ trên cao. Video: Huy Mạnh
Ngọc Thành - Việt An - Gia Chính
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.