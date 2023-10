Rốn lũ Đà Nẵng lại ngập gần một mét

Sau hơn 10 phút thuyết phục, công an phường Hòa Khánh Nam đã cõng hai bà cháu ra khỏi khu vực ngập. "Trận lụt đêm 13/10, hộ này bị kẹt, kêu cứu, nên hôm nay chúng tôi kiên quyết di dời tập trung về trụ sở công an để đảm bảo an toàn", một chiến sĩ nói.