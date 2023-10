Di dời 5.000 người dân khỏi rốn lũ Đà Nẵng

Tại nhiều khu vực khác, người dân cũng chủ động di dời đồ đạc, hoặc tạm chuyển về những khu vực ít ngập lụt hơn.

Ôm hành lý vượt qua đoạn đường ngập trên đường Tôn Đức Thắng, anh Trần Quốc Tiến cho biết đang đưa bạn gái về quê Hội An. Bạn gái anh từ Huế vào Đà Nẵng, đến khoảng 17h thì xe khách dừng lại ở gần bến xe do ngập. Do đoạn Tôn Đức Thắng giao Bắc Sơn ngập một mét, anh chị chờ đến 19h nước tạm rút mới tiếp tục di chuyển về Hội An.