Romario bị tố phản bội bạn gái kém 35 tuổi

BrazilBạn gái sinh viên chia tay Romario sau khi nghi ngờ huyền thoại 60 tuổi người Brazil ngoại tình với bạn thân của cô.

Theo báo Anh Sunsport, Romario từng hẹn hò với Tiffany Barcelos, sinh viên nha khoa kém ông 35 tuổi. Mối quan hệ kéo dài khoảng ba tháng, trong đó hai người nhiều lần xuất hiện công khai và cùng đi du lịch tới các điểm như Buenos Aires.

Romario từng hẹn hò với Tiffany Barcelos, kém 35 tuổi. Ảnh: Newsflash

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi Romario bị nghi ngờ ngoại tình với Barbara Cavalcanti - bạn thân của Tiffany.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng, Romario và Barbara từng xuất hiện cùng nhau ở đảo Fernando de Noronha - điểm du lịch nổi tiếng của Brazil - với nhóm bạn. Hai người nắm tay nhau, khiến nghi vấn tình cảm lan rộng. Tiffany không tham gia chuyến đi nhưng lại thấy bạn thân có mặt, nên cảm thấy bị phản bội.

Trước khi chia tay, Tiffany vẫn đi xem một trận bóng cùng Romario tại Rio de Janeiro. Tuy nhiên, sau sự việc ở Noronha, nữ sinh viên này nhanh chóng hủy theo dõi cả Romario lẫn Barbara trên mạng xã hội và xóa các bình luận của Romario khỏi các bài đăng của cô, như một cách xác nhận đã chấm dứt mối quan hệ.

Romario và Barbara Cavalcanti (thứ hai từ phải sang), bạn thân của Tiffany, đứng cạnh nhau trong chuyến đi cùng nhóm bạn. Ảnh: Newsflash

Không phải là lần đầu đời sống tình cảm của Romario gây chú ý. Trước Tiffany, ông từng hẹn hò với sinh viên 23 tuổi Alicya Gomes, và tái hợp một thời gian ngắn với bạn gái cũ Bruna Machado.

Trong vài tháng qua, Romario liên tục xuất hiện với nhiều phụ nữ khác nhau, từ lễ hội Carnival tới các nhà hàng ở Rio, khiến đời sống tình cảm của ông trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Romario mừng chức vô địch World Cup 1994. Ảnh: Goal

Romario, sinh năm 1966 được xem là một trong những tiền đạo hay nhất mọi thời đại, nổi tiếng với khả năng dứt điểm tinh tế và nhạy bén trong vòng cấm. Ông hiện là thượng nghị sĩ Brazil, đồng thời là chủ tịch CLB America-RJ.

Theo số liệu chính thức, Romario ghi 768 bàn trong 24 năm sự nghiệp, thuộc nhóm 10 cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử bóng đá. Với tuyển Brazil, ông ghi 55 bàn qua 70 trận, chỉ kém 79 bàn của Neymar, 77 bàn của Pele và 62 bàn của Ronaldo De Lima. Tại World Cup 1994, ông ghi 5 bàn và giúp Brazil vô địch. Ông cũng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA cùng năm.

Sau khi giải nghệ, Romario tham gia chính trường Brazil, trở thành đại biểu Quốc hội năm 2010, sau đó làm thượng nghị sĩ từ 2014, và hiện thuộc Đảng Tự do (Liberal Party). Ông đã kết hôn và ly dị ba lần, có 7 người con, trong đó con trai Romarinho, sinh năm 1990, cũng là cầu thủ.

Hồng Duy (theo The Sun)