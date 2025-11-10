Romario chia tay bạn gái kém 37 tuổi

BrazilCựu tiền đạo lừng danh Romario, nhà vô địch World Cup 1994, kết thúc mối tình kéo dài hơn một năm với bạn gái sinh viên Alicya Gomes.

Romario và Alicya đã ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội. Theo báo chí Brazil, tuần trước, huyền thoại 59 tuổi bị phát hiện thân mật với một phụ nữ tóc vàng bí ẩn trong một buổi ra mắt album tại Rio de Janeiro, Brazil.

"Họ thì thầm vào tai nhau ở một góc khuất", tờ Globo cho hay, và cho rằng đây có thể là lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Alicya.

Romario và Alicya trong một bữa tiệc hồi tháng 1/2025. Ảnh: Instagram

Romario và Alicya gặp nhau trong một chiến dịch tranh cử hồi tháng 9/2024. Sau đó, họ hẹn hò và thường xuyên đi chơi cùng nhau. Khi Alicya tròn 22 tuổi, huyền thoại bóng đá Brazil đã tổ chức tiệc sinh nhật tại biệt thự riêng và đăng trên mạng xã hội: "Chúc mừng sinh nhật em yêu. Chúc em luôn bình an, hạnh phúc, trí tuệ, rạng ngời và khỏe mạnh. Em quá đỗi tuyệt vời".

Chênh lệch tuổi tác giữa Romario và Alicya từng gây tranh cãi lớn. Một số người ủng hộ, nhưng số khác cho rằng cô sinh viên ngành dinh dưỡng muốn lợi dụng tên tuổi của Romario và sẽ không thèm quan tâm nếu ông chỉ là một lao động nghèo.

Romario kết hôn ba lần, nhưng đều chia tay. Lần ly hôn gần nhất diễn ra vào năm 2014. Ông có bảy người con, trong đó có một người từ mối quan hệ ngoài luồng khi đang chung sống với vợ hai.

Năm 2022, Romario từng hẹn hò bảy tháng với Marcelle Ceolin, người mẫu kém 25 tuổi. Sau đó, cựu danh thủ Brazil trải qua mối tình với chuyên gia tổ chức sự kiện 34 tuổi Maria Geusiane Santos.

Romario từng thừa nhận bị nghiện tình dục. Ông còn công khai khuyên đồng hương Gabriel Jesus "làm chuyện đó" thật nhiều trước một trận đấu ở World Cup.

Theo số liệu chính thức, Romario ghi 768 bàn trong 24 năm sự nghiệp, thuộc nhóm 10 cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử bóng đá. Với tuyển Brazil, ông ghi 55 bàn trong 70 trận, chỉ kém 79 bàn của Neymar, 77 bàn của Pele và 62 bàn của Ronaldo De Lima. Tại World Cup 1994, ông ghi năm bàn và giúp Brazil vô địch. Ông cũng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA cùng năm.

Thanh Quý (theo Sun, Globo)