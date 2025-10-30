Romania nói Mỹ sẽ giảm bớt quân ở sườn đông NATO

Romania cho biết Mỹ sẽ giảm bớt lực lượng tại khu vực sườn đông NATO, song nhấn mạnh năng lực tác chiến của liên minh sẽ không thay đổi.

Bộ Quốc phòng Romania ngày 29/10 nói Mỹ có kế hoạch cắt giảm số quân nhân đồn trú tại sườn đông của NATO, trong đó có lực lượng dự kiến đóng quân ở căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu tại Romania.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu nhấn mạnh quyết định không đồng nghĩa với "rút quân", mà Mỹ chỉ ngừng luân chuyển một lữ đoàn có đơn vị đồn trú tại một số nước NATO, trong đó có Bulgaria, Romania, Slovakia và Hungary.

Bucharest không tiết lộ số lượng binh sĩ Mỹ rút đi, song nói 1.000 quân nhân sẽ tiếp tục đóng quân ở Romania. "Lực lượng này sẽ hỗ trợ chống lại mọi mối đe dọa và thể hiện cam kết về an ninh của Mỹ tại khu vực", Bộ trưởng Mosteanu cho hay.

Theo số liệu gần nhất của chính phủ Romania, khoảng 1.700 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở nước này.

Thủy quân lục chiến Mỹ trong buổi huấn luyện tại Romania hồi năm 2019. Ảnh: USMC

Ông Mosteanu khẳng định năng lực tác chiến của liên minh sẽ không thay đổi sau quyết định trên, trong đó hệ thống phòng thủ tên lửa tại căn cứ Deveselu vẫn duy trì đầy đủ năng lực chiến đấu.

"Căn cứ không quân Campia Turzii vẫn tiếp tục là mắt xích chủ chốt trong hoạt động trên không và nỗ lực hợp tác với đồng minh. Căn cứ Mihail Kogalniceanu cũng sẽ tiếp tục phát triển và cờ Mỹ sẽ duy trì hiện diện tại cả ba cơ sở. Một đơn vị tác chiến đường không sẽ tiếp tục đồn trú tại Mihail Kogalniceanu như trước khi xung đột Ukraine bùng phát", quan chức Romania nói.

Bộ Quốc phòng Romania lưu ý rằng quyết định trên "đã được dự đoán trước" và xuất phát từ việc Mỹ đặt ra những ưu tiên mới.

Một quan chức NATO nói liên minh đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo trước, cho rằng quyết định này sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn. "Quy mô lực lượng Mỹ đồn trú ở châu Âu vẫn lớn hơn so mức trước năm 2022. Cam kết của Washington với NATO vẫn rất rõ ràng", quan chức này cho hay.

Quân đội Mỹ khẳng định quyết định không thay thế lực lượng rời khỏi Romania không phải "rút khỏi châu Âu hay giảm bớt cam kết với NATO".

VỊ trí các nước NATO. Đồ họa: Tiến Thành

Chính quyền Trump đã đề nghị các đồng minh châu Âu chịu nhiều trách nhiệm hơn về an ninh của bản thân, trong lúc Mỹ chuyển sự tập trung sang vấn đề biên giới và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kịch bản Mỹ giảm bớt hoặc rút lực lượng đồn trú được cho là khiến các đồng minh lo ngại, đặc biệt là trước nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng trong vài năm tới.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)