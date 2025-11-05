Romania mua 18 tiêm kích F-16 với giá một euro

Romania ký hợp đồng mua 18 tiêm kích F-16 Hà Lan với giá trị tượng trưng một euro để huấn luyện phi công.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng mua 18 tiêm kích F-16 và thiết bị liên quan từ Hà Lan. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực phát triển Trung tâm Huấn luyện F-16 Châu Âu (EFTC) tại Fetesti, nơi đã trở thành cơ sở đào tạo phi công cho NATO và các đối tác ở khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu thông báo hôm 3/11.

Ông cho biết số máy bay trên được mua với giá tượng trưng là một euro (1,15 USD). Chúng chỉ được dùng cho mục đích đào tạo và diễn tập, trong đó một số suất huấn luyện sẽ dành cho phi công Ukraine.

"Đây là khoản đầu tư thông minh dành cho lĩnh vực huấn luyện, hợp tác và cả tương lai. Dự án phản ánh sự tin tưởng từ đối tác Hà Lan, cũng như sự công nhận đối với tính chuyên nghiệp của không quân Romania", Bộ trưởng Mosteanucho hay.

Quan chức Romania nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục đầu tư vào quốc phòng, quan hệ hợp tác vững mạnh và đội ngũ nhân sự được huấn luyện bài bản. "F-16 tượng trưng cho sự an toàn và hợp tác, đồng thời là bước tiến gần hơn đến giai đoạn tiếp theo là trang bị chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho không quân Romania", ông nói.

Tiêm kích F-16 đến căn cứ Volkel của Hà Lan tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Theo số liệu từ chuyên trang hàng không Flight Global, không quân Romania có 16 tiêm kích F-16 trong biên chế và đã đặt mua 32 chiến đấu cơ F-35 từ Mỹ. Không quân Hà Lan đã loại biên những chiếc F-16 cuối cùng vào cuối năm ngoái và chỉ còn sử dụng dòng F-35.

EFTC được khánh thành vào tháng 11/2023, hiện là trung tâm hàng đầu về hoạt động của tiêm kích F-16 tại châu Âu. Cơ sở này được phát triển với sự hợp tác cùng các đồng minh NATO, trong đó Romania đảm nhiệm hỗ trợ hậu cần, Hà Lan cung cấp trang thiết bị và tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đóng góp huấn luyện viên.

Tại Mỹ, chỉ có căn cứ không quân Morris và Luke cung cấp chương trình huấn luyện phi công F-16 tương tự.

Một số nước NATO, trong đó có Hà Lan, hồi năm 2023 cam kết chuyển giao hàng chục chiếc F-16 cho Ukraine và huấn luyên phi công nước này sử dụng chúng. Kiev đang thúc giục các quốc gia châu Âu đẩy mạnh nỗ lực đào tạo phi công, do chưa hài lòng với tốc độ hiện nay.

Theo truyền thông Ukraine, Romania sẽ trả chi phí đào tạo cho quân nhân Ukraine tại EFTC.

Phạm Giang (Theo Romania Journal, RBC Ukraine, Defence Blog)