Rơi vận tải cơ quân sự tại Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Máy bay vận tải An-22 Nga rơi trong lúc bay thử nghiệm sau khi sửa chữa, toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

"Một vận tải cơ quân sự An-22 đã rơi xuống khu vực không có người ở tại vùng Ivanovo, trong lúc đang bay thử nghiệm sau khi được sửa chữa", Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 thông báo, thêm rằng lực lượng tìm kiếm cứu nạn và ủy ban thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã được điều tới hiện trường.

Ủy ban Điều tra Nga sau đó cho biết vụ tai nạn xảy ra gần làng Ivankovo và toàn bộ thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, nhưng không nêu số người. Hãng thông tấn TASS nói có 7 người trên máy bay vào thời điểm tai nạn xảy ra. Giới chức đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan khả năng xảy ra vi phạm trong quy định về chuẩn bị trước chuyến bay.

Vận tải cơ An-22 Nga trong ảnh đăng hôm 9/12. Ảnh: RIA Novosti

Vùng Ivanovo nằm cách thủ đô Moskva khoảng 200 km về phía đông. Tờ Kommersant dẫn nguồn tin cho biết nguyên nhân tai nạn được cho là trục trặc về kỹ thuật.

Máy bay vận tải hạng nặng An-22 sử dụng động cơ cánh quạt, được thiết kế và chế tạo bởi hãng Antonov có trụ sở tại Kiev dưới thời Liên Xô. Vào thời điểm lần đầu cất cánh hồi năm 1965, nó là máy bay vận tải nặng nhất thế giới. Tổng cộng 68 chiếc An-22 đã được chế tạo trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến 1976, trong đó có hai nguyên mẫu.

Phi cơ gia nhập biên chế quân đội Liên Xô vào năm 1969 và được đánh giá cao nhờ khả năng chuyên chở hàng hóa cỡ lớn, khi mang được khoảng 60 tấn hàng hoặc tối đa 292 quân nhân, trong đó có các hệ thống tên lửa hoàn chỉnh và phương tiện quân sự hạng nặng. Máy bay có thể hoạt động tại các sân bay thô sơ nếu cần thiết.

Vào đầu những năm 2000, chỉ còn 9 chiếc An-22 đủ năng lực hoạt động tại căn cứ Migalovo ở tỉnh Tver. Quân đội Nga khi đó sở hữu số lượng lớn vận tải cơ tốt hơn là An-124, loại sử dụng động cơ phản lực với khả năng mang 136 tấn hàng hóa, được biên chế vào những năm 1980.

Vị trí làng Ivankovo (chấm đỏ). Đồ họa: Google Earth

Dù vậy, Moskva vẫn quyết định duy trì đội bay An-22 do chúng có chi phí vận hành rẻ hơn An-124 và tải trọng lớn hơn Ilyushin Il-76. Kế hoạch hiện đại hóa dòng An-22 sau đó thất bại, khiến số lượng phi cơ trong biên chế giảm xuống còn 5.

Vào tháng 8/2024 xuất hiện thông tin cho rằng Nga đã chấm dứt hoạt động của lực lượng An-22, trong đó phi cơ cuối cùng với số đăng ký RF-09309 đã bay đến thành phố Yekaterinburg, nhằm chuẩn bị trở thành vật trưng bày tại bảo tàng quân sự ở thị trấn Verkhnyaya Pyshma. Dù vậy, phi cơ không xuất hiện trong các ảnh vệ tinh chụp bảo tàng gần đây, cho thấy kế hoạch trên dường như đã thay đổi.

Phạm Giang (Theo RIA Novosti, Moscow Times, War Zone)