Rơi vận tải cơ quân sự Nga, 29 người thiệt mạng

Máy bay quân sự An-26 của Nga rơi tại bán đảo Crimea khiến 29 người có mặt trên máy bay thiệt mạng, được cho là do trục trặc kỹ thuật.

"Máy bay vận tải quân sự An-26 mất liên lạc vào lúc 18h giờ Moskva, trong lúc phi cơ đang bay theo lịch trình trên bán đảo Crimea", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo.

Cơ quan này cho biết lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí máy bay An-26 rơi, thêm rằng 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên vận tải cơ đã thiệt mạng. Không có dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tác động từ bên ngoài, nên có khả năng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân khiến máy bay rơi.

Nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết chiếc An-26 đã đâm vào vách đá.

An-26 là máy bay vận tải đa nhiệm do Cục thiết kế Antonov phát triển và lần đầu cất cánh vào năm 1969, có thể chở tối đa 50 hành khách. Truyền thông Nga cho biết phi cơ có độ tin cậy cao, dễ vận hành và sở hữu khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, trong đó có cất và hạ cánh trên đường băng không trải nhựa.

Vận tải cơ quân sự An -26 bay tại Rostov-on-Don, Nga hồi năm 2020. Ảnh: RIA Novosti

An-26 đã ngừng sản xuất từ năm 1986, song vẫn tiếp tục được sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Tháng 1/2024, hai hãng hàng không Nga chuyên hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt là Angara và Polar Airlines đề nghị chính phủ gia hạn thời gian sử dụng các máy bay An-26, An-24 cho đến khi có phương án thay thế.

Dù vậy, CEO Angara Airlines Sergei Zorin cho biết hiện không có lựa chọn nào để thay thế các phi cơ này trên thị trường Nga.

Trung Quốc hiện vẫn sản xuất phiên bản nội địa của dòng An-26 là Y-7. Phiên bản này được chế tạo tại nhà máy ở Tây An và sử dụng động cơ sản xuất trong nước. Nga từng nêu khả năng mua linh kiện thay thế cho máy bay thời Liên Xô từ Trung Quốc.

Phạm Giang (Theo AFP, Lenta, TASS)