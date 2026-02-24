Rơi trực thăng quân sự tại Iran, 4 người thiệt mạng

Một trực thăng quân sự Iran rơi xuống chợ tại miền trung nước này khiến 4 người chết, trong đó có hai người dưới mặt đất.

Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết trực thăng của quân đội nước này sáng nay gặp trục trặc kỹ thuật và rơi xuống chợ rau quả ở tỉnh miền trung Isfahan, khiến hai phi công trên máy bay và hai tiểu thương dưới mặt đất thiệt mạng. Trực thăng đang bay huấn luyện khi sự việc xảy ra.

Chủng loại trực thăng không được đề cập, song các tài khoản X theo dõi thông tin nguồn mở cho biết đây là mẫu AH-1J Super Cobra được Iran mua từ Mỹ trước khi diễn ra Cách mạng Hồi giáo ở nước này vào năm 1979.

Hiện trường vụ rơi trực thăng tại tỉnh Isfahan của Iran hôm 24/2. Ảnh: Tasnim

Tại tỉnh Isfahan có một căn cứ không quân quan trọng và một cơ sở hạt nhân. Cơ sở này từng bị Mỹ tập kích trong xung đột giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025.

Iran đã gặp phải một số thảm họa hàng không trong những năm gần đây, trong bối cảnh các lệnh cấm vận từ phương Tây khiến nước này gặp khó khăn khi muốn mua phụ tùng thay thế cho các máy bay già cỗi.

Hôm 19/2, một tiêm kích F-4 Iran gặp nạn trong quá trình huấn luyện vào ban đêm tại tỉnh miền tây Hamadan, khiến một trong hai phi công trên chiến đấu cơ thiệt mạng.

Người còn lại sống sót sau khi phóng ghế thoát hiểm thành công. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra, song truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều khả năng cũng là do trục trặc kỹ thuật.

Sự việc mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang gia tăng trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới. Cuộc đối thoại này sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26/2.

Trực thăng AH-1J bay tại Iran hồi năm 2018. Ảnh: Jet Photos

Mỹ đe dọa sẽ tấn công Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Nước này đang đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Trung Đông và hiện triển khai hàng trăm tiêm kích hiện đại ở khu vực này.

Iran tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép từ Mỹ và từ chối đàm phán về vấn đề tên lửa. Dù vậy, Tehran bỏ ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Phạm Giang (Theo AFP, AP, IRNA)