'Rối não vì tài khoản giao thông'

Người dùng đang bị loạn vì việc hiểu thế nào là tài khoản giao thông, tài khoản thu phí, "tôi phải làm gì", trong khi có thể giải quyết bằng cách đơn giản hơn.

Tôi chắc rằng nhiều người cũng như tôi lúc đầu, đọc những thông tin về việc phải chuyển sang tài khoản giao thông mà cảm thấy không hiểu gì, rối như tơ vò. Như sau khi đọc các bài về cách chuyển sang tài khoản giao thông, phân biệt tài khoản giao thông và các bất cập của tài khoản giao thông thì tôi đã hiểu rõ chuyện này. Trong khi các bài viết phải phân tích theo khái niệm của luật để chúng ta hiểu cặn kẽ, thì người dùng có thể chỉ cần hiểu đơn giản như sau:

Trước giờ chúng ta dùng VETC hoặc ePass đều là nạp tiền để thanh toán. Về cơ bản chỉ cần hiểu thế thôi. Nạp tiền vào tài khoản trên VETC hoặc trên ví Viettel Money rồi liên kết với ePass. Bây giờ đổi sang tài khoản giao thông, thì về cơ bản với người sử dụng, không có thay đổi gì nhiều, vẫn cần nạp tiền, nhưng lần này là vào ví VETC, còn ePass thì vẫn vậy, nạp vào ví Viettel Money, hoặc có thêm liên kết thẻ tín dụng. Chấm hết, đó là về mặt cách trả tiền.

Vậy cái "tài khoản giao thông" theo Nghị định 119/2024 thì chúng ta cần quan tâm gì. Đó chính là việc phải định danh, thế thôi. Nếu bạn đã định danh rồi thì thôi, chưa định danh thì làm. Việc định danh bằng CCCD cũng chỉ mấy vài phút thôi.

Thông báo của VETC khi đã định danh, liên kết ngân hàng. Ảnh: Phạm Hải

Vậy nên tóm lại, nếu vào app, thấy có thông báo phải định danh để chuyển lên tài khoản giao thông thì tranh thủ làm theo. Vậy là xong. Và chú ý, kiểm tra tiền trong ví trước khi vào cao tốc, hết thì nạp thêm, việc nạp chắc hết 10 giây là nhiều.

Thế thôi, ai chưa làm thì vào app kiểm tra và làm thôi. Làm xong thì yên tâm đi xe bình thường, không cần bàn cãi gì thêm, đỡ rối não.

Chúc các bác lái xe an toàn.

Độc giả Nguyễn Khải