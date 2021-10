Rơi máy bay ở Nga, 16 người thiệt mạng

Chiếc máy bay L-410 chở vận động viên nhảy dù rơi gần thị trấn Menzelinsk của Nga, khiến 16 nạn nhân thiệt mạng và 6 người bị thương.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết chiếc L-410 gặp nạn vào khoảng 9h23 giờ địa phương (13h23 giờ Hà Nội) hôm nay, khi chở 22 người qua thị trấn Menzelinsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga.

Máy bay L-410 bị phá hủy sau khi rơi tại thị trấn Menzelinsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga, hôm nay. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

22 người trên máy bay bao gồm 20 vận động viên nhảy dù và hai phi công. Thông tin sơ bộ cho thấy hai phi công nằm trong số 16 nạn nhân thiệt mạng, trong khi 6 người được giải cứu khỏi xác máy bay vẫn sống sót.

Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc máy bay hạng nhẹ L-410, thuộc sở hữu của một câu lạc bộ hàng không địa phương, rơi xuống đất ngay sau khi cất cánh. Thân máy bay bị phá hủy do va chạm, còn phần đuôi gần như không bị tổn hại.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các điều tra viên tại hiện trường đánh giá máy bay có thể đã rơi do quá tải, khi chở quá số hành khách. Lỗi do con người và các vấn đề kỹ thuật cũng đang được xem xét về khả năng là nguyên nhân tai nạn, nguồn tin nói thêm. Phi công được cho là đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp.

L-410 là máy bay vận tải tầm ngắn hai động cơ, được thiết kế và chế tạo bởi hãng phi cơ Let Kunovice của Cộng hòa Czech từ đầu những năm 1970. Máy bay có khả năng hạ cánh trên đường băng ngắn và nền đất, cũng như hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, với 116 lần gặp tai nạn và khiến tổng cộng 426 người thiệt mạng, L-410 là một trong những dòng phi cơ gặp nhiều sự cố nhất thế giới. Hồi tháng 9, một chiếc L-410 khác cũng bị rơi ở vùng Irkutsk, phía đông nam Siberia, khiến 4 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Trước đó vào tháng 6, một chiếc L-410 gặp sự cố động cơ ở tỉnh Kemerovo và bị phá hủy khi hạ cánh khẩn cấp, khiến 7 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Mặc dù vậy, phần lớn tai nạn được cho là bắt nguồn từ tiêu chuẩn hoạt động và quy trình vận hành thiếu an toàn của chủ sở hữu, thay vì bắt nguồn từ thiết kế máy bay.

Ánh Ngọc (Theo RT, Daily Sabah)