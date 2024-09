Rối loạn cương do hút thuốc lá

Chất độc từ thuốc lá có thể ảnh hưởng sự phát triển, chức năng của tinh trùng và có thể gây rối loạn cương dương.

ThS.Bs Nghiêm Trung Hưng, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết rối loạn cương dương (ED) là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục.

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn cương dương, một trong số đó là thói quen hút thuốc lá của nam giới.

Theo bác sĩ Hưng, thuốc lá giải phóng hàng ngàn hóa chất khi đốt cháy, có khoảng 250 trong số các hóa chất này có hại. Nicotine có thể là chất hóa học quan trọng nhất liên quan đến ED. Nó có thể can thiệp vào con đường nitơ oxit (NO) rất quan trọng đối với cương dương. Chất này cũng khiến động mạch co lại do đó làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

Nicotine cũng có thể gây tổn thương và viêm thành động mạch, một lần nữa làm giảm lưu lượng máu. Một mạch máu bị tổn thương có thể thúc đẩy các chất béo lắng đọng, làm hẹp mạch máu hơn nữa và ngăn máu chảy dễ dàng đến bộ phận sinh dục.

Ngoài ra, thuốc lá không khói hoặc các sản phẩm thuốc lá điện tử cũng chứa nicotine, vì vậy mặc dù chúng có thể có ít hóa chất độc hại hơn, nhưng tác hại của nicotine là như nhau. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New York phát hiện ra rằng sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ED ở nam giới từ 20 tuổi trở lên.

"Tốt nhất nam giới nên tránh mọi hình thức hút thuốc và tránh tiếp xúc với khói thuốc lá để giảm nguy cơ rối loạn cương dương", bác sĩ Hưng nói.

Rối loạn cương dương sẽ cải thiện sau khi cai thuốc lá, theo bác sĩ Hưng. Thời gian để bạn thấy sự thay đổi trong các triệu chứng ED có thể khác nhau. Một nghiên cứu cho thấy sau một năm, các triệu chứng ED đã cải thiện ở 25% số người tham gia đã cai thuốc lá. Thời gian cần thiết tùy thuộc vào từng cá nhân, độ tuổi, mức độ nghiêm trọng của chứng ED trước khi cai thuốc lá và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Lê Nga