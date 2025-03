Robot thông minh xây dựng 'Vạn lý Trường thành xanh'

Drone và robot trồng cây thông minh giúp tăng đáng kể hiệu suất trồng cây chắn gió ngăn chặn sa mạc hóa ở phía bắc Trung Quốc.

Cỗ máy trồng cây hoạt động trên sa mạc thuộc khu tự trị Nội Mông. Ảnh: China Media Group

Trong mùa xuân năm nay, công việc trồng rừng đầy thách thức ở rìa sa mạc Mu Us phía bắc Trung Quốc trở nên hiện đại hơn với drone bay lượn trong không trung để vận chuyển cây giống qua những đụn cát lớn trong khi những cỗ máy trồng trọt thông minh đào xuyên qua lớp cát, đặt cây non xuống với độ chính xác cao. "Các robot này chỉ mất 5 giây để trồng cây giống trên sa mạc", Gao Fei cho biết khi điều khiển từ xa hai cỗ máy trồng trọt.

Gao, nhân viên tại công ty công nghệ Jintaiming ở phía bắc Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, chia sẻ đó là cỗ máy trồng cây thông minh thế hệ thứ hai của họ. Chúng có thể tự động hóa hoàn toàn quá trình trồng cây, từ làm tơi đất bằng máy khoan tới đặt cây giống và tưới phần rễ, sau đó lấp đất và nén chặt. "Bốn cỗ máy như vậy đã được triển khai trong năm nay dù vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Dây chuyền sản xuất máy móc vẫn chưa vận hành đầy đủ", Gao nói. Công ty Jintaiming nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với cỗ máy.

Theo Gao, cỗ máy tích hợp công nghệ tiên tiến cho phép trồng cây liên tục cả ngày ở quy mô lớn mà không cần sự can thiệp từ con người. Công ty Jintaiming cũng đầu tư phát triển nhiều cỗ máy khác để đáp ứng những điều kiện trồng cây khác nhau.

Sa mạc Mu Us nằm gần khu vực tưới tiêu thuộc vùng Hà Sáo của sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc. Uốn lượn qua Nội Mông với nhiều đoạn quanh co, con sông này trải dài hơn 840 km trong vùng. Ngoài sa mạc Mu Us, bờ của nó còn tiếp giáp sa mạc Ulan Buh và Kubuqi.

Nội Mông đã xác định tổng cộng khoảng 15 triệu hecta đất sa mạc hóa trải rộng qua các khu vực thuộc 7 thành phố. Đây là nguồn và hướng đi của bão cát ảnh hưởng tới vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Để giảm thiểu bão cát, đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ sông Hoàng Hà, công tác trồng rừng ở Nội Mông đóng vai trò như chiến trường chủ chốt trong Chương trình trồng rừng hàng cây chắn gió Three-North (TSFP), khởi xướng vào năm 1978 để đối phó sa mạc hóa.

Yan Wei, giám đốc trung tâm TSFP ở thành phố Ordos, Nội Mông, cho biết trong chương trình trồng rừng ở Otog Banner, nơi robot được sử dụng, mục tiêu năm nay là trồng cây trên 3.333 hecta đất cát, với 60% công việc được hỗ trợ bởi nhiều loại máy móc đa dạng.

Có 20 drone được sử dụng để vận chuyển cây giống trong vùng, nâng cao hiệu suất khi vận chuyển lượng cây non lớn như vậy trên địa hình phức tạp. Trong khi đó, với lượng công việc mà con người làm trong một ngày, cỗ máy trồng cây thông minh có thể thực hiện nhanh gấp 10 lần với chi phí chỉ bằng 30% so với sử dụng nhân công, theo Gao. Ông nhấn mạnh cây salix mongolia trồng bằng máy móc, một loài cây liễu chịu hạn, có tỷ lệ sống sót cao hơn so với cây trồng bằng tay. Công ty Jintaiming tỏ ra rất lạc quan về tiềm năng thị trường của robot trồng cây thông minh.

Trình độ và kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng hào rào chắn gió trên sa mạc nổi tiếng trên toàn cầy. Sử dụng các ô làm từ rơm rạ để cố định lớp cát, vô số cư dân được huy động để trồng cây nhằm mở rộng "Vạn lý Trường thành xanh". Theo Ma Qiang, phó giám đốc cơ quan lâm nghiệp và đất cỏ vùng Nội Mông, quá trình kiểm soát và ngăn chặn sa mạc hóa cần tích hợp những sáng kiến năng lượng mới như phát triển dự án phong năng và quang năng.

An Khang (Theo CGTN)