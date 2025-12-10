Bị hoài nghi về tính chân thực của mẫu T800, EngineAI tung ra video cho thấy robot này đọ sức trực tiếp với CEO công ty.

Trong video, Zhao Tongyang, nhà sáng lập kiêm CEO EngineAI, mặc đồ bảo vệ để thử nghiệm sức mạnh của T800. Zhao tránh cú đá đầu tiên trong gang tấc, nhưng ngã ra phía sau khi hứng cú đá thứ hai. Khi được các nhân viên hỏi thăm, ông nhận xét cú đá rất mạnh và có thể gãy xương nếu không có đồ bảo vệ.

Màn trình diễn nguy hiểm nhằm xác nhận năng lực thể chất của robot và đáp trả những nghi ngờ rằng động tác linh hoạt của robot trong các video trước đó được can thiệp bằng kỹ xảo máy tính. Với nhiều góc quay, video cho thấy T800 vẫn đứng vững sau cú đá. Hình ảnh thu hút sự chú ý lớn, được nhiều người xem đánh giá ấn tượng và táo bạo, nhưng một số vẫn cho rằng cú đá được dàn dựng.

Robot hình người Trung Quốc đá ngã CEO Robot hình người T800 đọ sức với Zhao Tongyang, CEO của EngineAI. Video: X/EngineAI

Tuần trước, EngineAI chia sẻ video T800 phá cửa, tung nắm đấm và biểu diễn nhiều động tác khó cần phối hợp tay chân với cơ thể như nhảy lên đá và xoay người. Sự uyển chuyển và nhanh nhẹn của robot khiến nhiều người xem hoài nghi đây là sản phẩm của máy tính, không phải cảnh quay thật. EngineAI nhanh chóng đăng video hậu trường, trong đó các nhân viên ghi hình robot trình diễn cả trong studio và ngoài trời. Công ty giải thích, robot chuyển động linh hoạt nhờ mô-men xoắn khớp 450 Nm và 29 bậc tự do.

Trong khi đa số đối thủ cạnh tranh tập trung vào ứng dụng công nghiệp và hậu cần, EngineAI quảng bá robot với hình ảnh "sẵn sàng chiến đấu" và công bố kế hoạch tổ chức giải đấu robot. Theo Humanoidsdaily, buổi tập luyện với CEO sẽ mở đường cho sự kiện Robot Boxer của EngineAI diễn ra ngày 24/12.

T800 được thiết kế để di chuyển linh hoạt, bền bỉ và thực hiện nhiệm vụ đa dạng, từ dịch vụ khách sạn, hậu cần đến nhiệm vụ phối hợp. Nó sử dụng hệ thống đa cảm biến gồm Lidar 360 độ, camera stereo, bộ xử lý môi trường phản hồi nhanh để phát hiện vật cản và nhận thức tình huống, có thể đi bộ với tốc độ ba mét mỗi giây.

T800 cao 173 cm và nặng 75 kg tính cả pin, được chế tạo từ các tấm nhôm tiêu chuẩn hàng không giúp cân bằng giữa sự chắc chắn và trọng lượng nhẹ. Một đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý là hệ thống làm mát chủ động tích hợp trong các khớp chân, cho phép robot hoạt động liên tục ở cường độ cao trong tối đa 4 tiếng. Pin lithium thể rắn dạng module cho phép thay thế nhanh và kéo dài thời gian hoạt động của robot.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Humanoidsdaily)