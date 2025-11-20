Tại triển lãm của hội nghị AI Journey, robot hình người AI gây ấn tượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trình diễn những động tác uyển chuyển.

Triển lãm diễn ra hôm 19/11, do Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, tổ chức nhằm giới thiệu những tiến bộ công nghệ của công ty.

Khi ông Putin tới tham quan, robot hình người tiến đến đứng đối diện và tự giới thiệu mình tên Green, robot hình người tích hợp AI của Nga, không phải một chương trình trên màn hình mà là hiện thân vật lý của công nghệ. Robot giải thích: "Hơn 40 động cơ và nhiều cảm biến cho phép tôi di chuyển mượt mà, giữ thăng bằng một cách tự tin và tương tác an toàn với mọi người".

Green nói mình muốn trình diễn điệu nhảy mới học từ các lập trình viên và yêu cầu trợ lý ảo bật "bài hát yêu thích". Ngay sau đó, nó bắt đầu nhảy múa theo bài hát Nga The Sun Rose High, thực hiện suôn sẻ nhiều động tác tay và chân. Trong suốt quá trình, các vệ sĩ của Putin theo dõi chặt chẽ, đảm bảo Green không tiến đến quá gần.

Robot hình người Nga nhảy múa trước mặt ông Putin Robot hình người Green biểu diễn trước mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/11. Video: DRM News

Putin nhận xét màn trình diễn của robot "rất đẹp" và cảm ơn nó trước khi tiếp tục chuyến tham quan. Ngoài robot hình người, Putin cũng xem một mẫu máy ATM thông minh thế hệ mới của Sberbank, được trang bị camera và có thể cung cấp cho khách hàng bản tóm tắt về tình trạng sức khỏe dựa trên 10 chỉ số như nhịp tim, huyết áp.

Theo Sberbank, Green sẽ được nâng cấp phần mềm liên tục và có tiềm năng thực hiện các nhiệm vụ thể chất. Robot thậm chí sẽ tham gia một số hoạt động của ngân hàng trong một dự án thí điểm.

Màn trình diễn của Green diễn ra chỉ vài ngày sau khi một robot hình người tích hợp AI khác của Nga, AIdol, ngã sấp, một số bộ phận rời ra trong lễ ra mắt tại Moskva. Robot do công ty Idol chế tạo, chủ yếu gồm linh kiện nội địa Nga. CEO Vladimir Vitukhin cho biết, nó có thể chuyển động, xử lý đồ vật và tương tác giống con người nhờ trí tuệ nhân tạo hiện thân.

Thu Thảo (Theo Reuters, Times)