Robot hình người đầu tiên của Nga ngã sấp khi ra mắt

Robot AIdol, chủ yếu làm từ linh kiện nội địa Nga, đi vài bước trên sân khấu rồi mất thăng bằng và ngã, một số bộ phận rời ra.

Sự cố xảy ra trong buổi ra mắt chính thức tại Moskva ngày 11/11, khiến các nhân viên nhanh chóng che sân khấu và kéo robot đi để kiểm tra. Theo Newsweek, các kỹ sư đang đánh giá lại hệ thống thăng bằng và phần mềm điều khiển.

Robot hình người AI đầu tiên của Nga ngã sấp khi ra mắt Robot hình người AIdol gặp sự cố trong buổi ra mắt. Video: X/Takeshi Kovacs

AIdol, do công ty robot Idol chế tạo, được giới thiệu là robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga. Vladimir Vitukhin, CEO Idol, cho biết robot có thể chuyển động, xử lý đồ vật và tương tác giống con người nhờ trí tuệ nhân tạo hiện thân.

Nguyên nhân cú ngã được cho là vấn đề hiệu chuẩn. Công ty cho biết robot vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. "Tôi hy vọng sai sót sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm", Vitukhin nói. "Đây là hình thức học tập theo thời gian thực, một sai lầm tốt trở thành kiến thức và một sai lầm tệ trở thành kinh nghiệm".

AIdol trang bị pin 48 volt giúp hoạt động liên tục 6 tiếng. 77% linh kiện do Nga sản xuất và công ty đặt mục tiêu nâng con số này lên 93% trong tương lai. Robot trang bị 19 động cơ servo, thể hiện hơn 10 cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm nhỏ. Lớp da silicon được thiết kế để mô phỏng biểu cảm khuôn mặt với nhiều mức độ mềm dẻo khác nhau. "Robot có thể mỉm cười, suy nghĩ và ngạc nhiên như con người", Vitukhin khẳng định.

Dù buổi ra mắt nhằm giới thiệu tiến bộ trong lĩnh vực AI và robot của Nga, trên mạng xã hội và diễn đàn công nghệ nước này, nhiều người bình luận về sự thiếu ổn định của robot và việc công bố một nguyên mẫu chưa hoàn thiện.

Thu Thảo (Theo Newsweek, Jalopnik)