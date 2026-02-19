Robot hình người đầu tiên 'mở nguồn' toàn bộ phần cứng, phần mềm

RoboParty, công ty của nhà sáng lập 22 tuổi, gây xôn xao khi công khai toàn bộ thiết kế, mã nguồn và kỹ thuật của robot hình người Origin.

"Quá nhiều thứ thể hiện tương lai, rất ít thứ phơi bày thực tế", Huang Yi (Hoàng Nghị), 22 tuổi, nhà sáng lập RoboParty, nói với Globe News Wire tuần này về lý do mở nguồn Origin. "Origin sẽ là 'công cụ xác thực vấn đề' giúp dân chủ hóa phát triển robot hình người".

Toàn bộ phần cứng robot Origin của RoboParty. Ảnh: RoboParty

Cao 1,25 mét và nặng 34 kg, Origin (tên đầy đủ là Roboto Origin) có thể di chuyển với tốc độ 10,8 km/h, nằm trong số những robot hình người mã nguồn mở hàng đầu thế giới. Sức mạnh cốt lõi của cỗ máy nằm ở thuật toán dáng đi AMP tự phát triển, hỗ trợ chuyển động ổn định và tự nhiên.

Origin cũng là robot được phát triển nhanh nhất thế giới với 120 ngày (tháng 5-8/2025). Trước đó, RoboParty chỉ công khai mã nguồn, nhưng hiện đã có đầy đủ toàn bộ chuỗi công nghiệp xác thực khả năng liên kết đầy đủ gồm phần cứng, phần mềm và tài liệu kỹ thuật.

Trong đó, phần cứng gồm bản vẽ cấu trúc, chi tiết các thành phần, linh kiện và nguyên vật liệu cần thiết (EBOM), quy trình hướng dẫn từng bước được văn bản hóa (SOP) và danh sách nhà cung cấp trong nước. Với phần mềm, RoboParty cung cấp mã điều khiển cấp thấp đầy đủ cũng như hệ thống thích ứng mô hình SMPL-X. Tài liệu kỹ thuật gồm giải pháp khắc phục khoảng cách Sim2Real (tức chuyển hành động đã học hỏi sang robot thực nhằm cho phép ứng dụng thực tế), kinh nghiệm gỡ lỗi và tránh các lỗi thường gặp.

Theo Interesting Engineering, việc mở toàn bộ quá trình phát triển một robot hình người là "sự kiện chấn động của ngành". Với động thái này, RoboParty giải quyết ba vấn đề cốt lõi của ngành, gồm chi phí cao, thiết kế không tiêu chuẩn hóa và kiến trúc rời rạc. "Bằng cách tạo ra một nền tảng cơ sở hạ tầng tích hợp chung cho toàn ngành, việc phát triển robot hình người có thể giảm chi phí xuống tới 80%", trang này bình luận.

Thực tế, việc mở nguồn Origin đã được RoboParty âm thầm triển khai trên GitHub cuối tháng trước và nhận hơn 1.000 lượt đánh dấu sao yêu thích cùng cộng đồng nhà phát triển ngày càng lớn mạnh. Giới chuyên gia đánh giá, Origin là ví dụ điển hình về sự tiến bộ hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhập thể (Embodied Infrastructure), thiết lập tiêu chuẩn mới cho robot hình người toàn diện và mã nguồn mở.

RoboParty cũng công bố lộ trình phát triển Origin tuần này. Trong năm nay, công ty sẽ mở rộng cộng đồng nhà phát triển toàn cầu lên 1.000 thành viên cốt lõi, tối ưu hóa robot thông qua phản hồi từ cộng đồng và đạt mục tiêu thương mại hóa quy mô nhỏ trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, củng cố nền tảng Embodied Infra

Trong giai đoạn 2027-2028, RoboParty dự kiến ra phiên bản robot mới trang bị Mô hình Nền tảng Hành vi (BMF), tính toán các kịch bản tiêu dùng, công nghiệp và dịch vụ cũng như đưa vào hệ sinh thái hơn 500 ứng dụng cho nhà phát triển. Đến 2029, khi nền tảng trưởng thành, công ty sẽ đưa cơ sở hạ tầng AI tích hợp cho robot hình người thành nền tảng ngữ nghĩa phổ quát hàng đầu, ngang tầm với Android trên thiết bị di động, cho phép ứng dụng quy mô lớn trên hàng nghìn ngành công nghiệp.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi nằm ở cơ sở hạ tầng nhập thể mở trên robot hình người và sự hợp tác", Huang cho biết. "Chúng tôi mong muốn tạo ra những giải pháp robot tốt nhất từ hệ sinh thái nhằm phục vụ quy mô toàn thế giới".

RoboParty thành lập tháng 4/2025 và hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống 10 triệu USD vào tháng 11 cùng năm, dẫn đầu là MPCi (Matrix Partners China) và Xiaomi Strategic Investment, với sự tham gia của L2F Light Source Entrepreneurs Fund và Galbot, trong đó Light Source Capital đóng vai trò nhà ươm tạo và cố vấn tài chính độc quyền.

Trước đó, Interesting Engineering đánh giá việc hướng robot hình người nguồn mở hoàn toàn của RoboParty trở thành thành tố nổi bật trong hệ sinh thái robot đang phát triển của Trung Quốc. Dù vậy, hướng đi này có thể gặp hàng loạt rào cản về phần cứng, tích hợp phần mềm lẫn chi phí, độ an toàn, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa trưởng thành. Ngoài ra, việc "mở toàn bộ" cũng gây rủi ro về mặt thương mại.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, Globe News Wire)