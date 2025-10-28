Robot hình người của Tesla phát kẹo

Optimus, robot hình người của Tesla, thu hút sự chú ý khi phát kẹo cho người qua đường trước dịp lễ Halloween.

Tesla hôm 27/10 trình diễn hai sản phẩm mới của công ty trước tòa nhà Nasdaq ở Quảng trường Thời đại (Times Square), New York. Sản phẩm đầu tiên là Cybercab, xe hoàn toàn tự lái không có vô lăng hay bàn đạp, hiện vẫn chưa đưa vào sản xuất. Sản phẩm còn lại là robot Optimus, cũng đang trong quá trình phát triển.

Optimus, có vẻ được nối dây cáp ở vai, nhặt những chiếc túi nhỏ màu đỏ và vàng trên bàn rồi đưa cho người qua đường. Theo Rebecca Quick, người dẫn chương trình Squawk Box, những chiếc túi này đựng kẹo dẻo, robot thỉnh thoảng đánh rơi túi, nhưng sau đó nhanh chóng nhặt chúng lên.

Robot hình người Tesla phát kẹo Robot hình người Optimus của Tesla phát kẹo cho người dân ở Quảng trường Thời đại. Video: Will Coggins

Trong một số buổi trình diễn trước, Optimus được điều khiển từ xa. Ví dụ, tại sự kiện We Robot năm 2024, Tesla triển khai một số robot Optimus làm nhân viên pha chế. Các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley sau đó nói chúng không hoạt động độc lập mà có người điều khiển ở hậu trường.

Hôm 4/10, Elon Musk, CEO Tesla, chia sẻ lên X video dài 36 giây cho thấy Optimus luyện tập cùng võ sư. Video hiện thu hút 38 triệu lượt xem và hơn 282.000 lượt thích. Các video trước đây thường được tua nhanh do Optimus chuyển động chậm, nhưng video tập võ có tốc độ bình thường, cho thấy sự uyển chuyển và khả năng tương tác của robot đã cải thiện.

Thương mại hóa Optimus là yếu tố then chốt trong kế hoạch tăng trưởng của Tesla. Tháng trước, Musk dự đoán 80% giá trị của Tesla cuối cùng sẽ đến từ Optimus. Đầu năm nay, ông nói robot có tiềm năng mang lại doanh thu hơn 10 nghìn tỷ USD.

"Khi được sản xuất hàng loạt, Optimus sẽ trở thành nguồn kiếm tiền vô hạn", Musk nói trong cuộc họp báo cáo tài chính quý III/2025 của Tesla tuần trước. "AI có giới hạn nhất định về khả năng nâng cao năng suất cho con người. Nhưng AI được đưa vào cơ thể vật lý thì gần như không có giới hạn".

Thu Thảo (Theo Business Insider, Teslarati)