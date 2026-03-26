Robot hình người của Mỹ xuất hiện cùng Melania Trump

Figure 03 của Figure AI đi cùng bà Melania Trump trong một sự kiện về giáo dục, đánh dấu lần đầu một robot hình người xuất hiện tại Nhà Trắng.

"Tôi rất biết ơn khi được là một phần của sự kiện lịch sử này, nhằm trao quyền cho trẻ em bằng công nghệ và giáo dục", Figure 03 nói tại sự kiện Fostering the Future Together được tổ chức tại Phòng Đông (East Room) ở Nhà Trắng, kèm lời chào bằng 11 ngôn ngữ khác nhau.

Figure 03 nổi bật khi xuất hiện cùng Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Melania Trump. Fostering the Future Together là hội nghị thượng đỉnh về chủ đề trao quyền cho trẻ em bằng công nghệ giáo dục, chào đón hàng chục phu nhân tổng thống từ khắp thế giới quy tụ.

Bà Melania nhấn mạnh Figure 03 là robot hình người đầu tiên do Mỹ chế tạo đến thăm Nhà Trắng. Sự xuất hiện của cỗ máy thể hiện sự coi trọng của chính phủ Mỹ trong việc thúc đẩy các cơ quan và công ty công nghệ lớn hợp tác sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giảng dạy học sinh.

"Rất sớm thôi, trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển từ điện thoại di động của chúng ta sang robot hình người có khả năng mang lại lợi ích thiết thực", bà Melania nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và robot hình người Figure 03. Ảnh: Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ hình dung, trong tương lai gần, một giáo viên robot hình người có thể truy cập theo thời gian thực vào cơ sở dữ liệu các môn học, sau đó cung cấp bài giảng được cá nhân hóa dựa trên tốc độ học tập và "trạng thái cảm xúc" của từng học sinh.

"Chúng ta có thể đẩy nhanh bước tiến của nền văn minh khi doanh nghiệp mang lại sự đổi mới, chính phủ tạo ra quy mô và thị trường vốn tài trợ cho việc phân phối các công nghệ mới nổi này", theo bà Melania.

Bên cạnh kỳ vọng, bà Melania cũng cảnh báo về những nguy hiểm của công nghệ. Trong đó, một mối lo ngại được Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron nhắc lại, là hạn chế thời gian sử dụng màn hình và mạng xã hội đối với trẻ em.

Bà Melania gần đây xuất hiện nhiều hơn so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump. Thời gian qua, bà đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến AI và bảo vệ trẻ em trên môi trường Internet, cũng như tham gia một số dự án phi lợi nhuận và phát hành sách với nội dung dẫn chuyện bằng AI.

Figure 03 là robot mới nhất của Figure AI, có khả năng xuất phát nhanh, chuyển hướng mượt và phanh gấp khi chạy trong một khu nhà. Cỗ máy được thiết kế để đưa vào sản xuất hàng loạt, sẵn sàng hoạt động trong gia đình và cả môi trường công nghiệp. Robot cao 173 cm, là phiên bản nâng cấp của Figure 02 với hệ thống cảm biến nhạy hơn, vẻ ngoài mềm mại và khả năng phối hợp tốt hơn, khối lượng nhẹ hơn 9%, sở hữu bàn tay mềm mại và linh hoạt, trang bị cảm biến đầu ngón tay giúp phát hiện áp lực cực nhẹ, chỉ 3 gram, xấp xỉ trọng lượng một chiếc kẹp giấy.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)