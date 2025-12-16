Công ty robot 'nhận 170.000 hồ sơ, tuyển chưa tới 500 người'

Brett Adcock, CEO công ty robot hình người Figure AI, cho biết đã nhận 176.000 hồ sơ xin việc kể từ năm 2022, nhưng chỉ 425 người được tuyển dụng.

"Vừa kiểm tra xong, 176.000 đơn xin việc tại Figure AI trong ba năm qua", Adcock viết trên X. "Chúng tôi đã tuyển dụng được khoảng 425 người".

Trong loạt phản hồi sau đó, ông đánh giá hầu hết hồ sơ ứng tuyển "kém chất lượng". Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra các hồ sơ "để tìm kiếm người xuất sắc" khiến ông tốn nhiều thời gian. CEO này cho biết đã sử dụng một hệ thống phần mềm theo dõi ứng viên có tên ATS để tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ. Tuy vậy, ông cho rằng công cụ thực tế chưa đạt hiệu quả.

"Trong hệ thống ATS, mỗi lần xem một hồ sơ mất ít nhất 20 giây để thao tác nhấp chuột, ngay cả khi hồ sơ đó không có gì đáng xem", CEO Figure AI viết.

CEO Figure AI Brett Adcock. Ảnh: X/Brett Adcock

Theo Business Insider, nếu con số Adcock đưa ra chính xác, Figure AI đạt tỷ lệ tuyển dụng 0,24% trong ba năm - con số được đánh giá "khắc nghiệt". Nếu chia đều theo năm (59.000 hồ sơ mỗi năm), tỷ lệ chấp nhận thấp hơn trường đại học khó vào nhất. Viện Công nghệ California (Caltech) - trường 5 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới do Times Higher Education bình chọn - hiện có tỷ lệ chấp nhận sinh viên thấp nhất với 3%, theo bảng xếp hạng US News & World Report.

Hiện chưa rõ tỷ lệ nhóm công việc trong số 176.000 đơn xin việc được nộp. Cả Adcock và Figure AI đều chưa đưa ra bình luận.

Figure AI thành lập năm 2022 tại Mỹ nhưng nhanh chóng nổi tiếng thế giới, thậm chí từng bị nghi ngờ thổi phồng. Công ty đang định vị robot mình là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực robot hình người với Optimus của Tesla, Digit của Agility Robotics và robot của các công ty Trung Quốc như UBTech Robotics, Unitree Robotics.

Sản phẩm mới nhất của Figure AI là Figure 03 với khả năng xuất phát nhanh, chuyển hướng mượt và phanh gấp khi chạy trong một khu nhà. Cỗ máy được thiết kế để đưa vào sản xuất hàng loạt, sẵn sàng hoạt động trong gia đình và cả môi trường công nghiệp. Robot cao 173 cm, là phiên bản nâng cấp của Figure 02 với hệ thống cảm biến nhạy hơn, vẻ ngoài mềm mại và khả năng phối hợp tốt hơn, khối lượng nhẹ hơn 9%, sở hữu bàn tay mềm mại và linh hoạt, trang bị cảm biến đầu ngón tay giúp phát hiện áp lực cực nhẹ, chỉ 3 gram, xấp xỉ trọng lượng một chiếc kẹp giấy.

Bảo Lâm (theo Business Insider, Interesting Engineering)