Robot 'chiến lang' Trung Quốc leo cầu thang, bắn súng trường

Trung Quốc đăng video giới thiệu tính năng của robot "chiến lang", cho thấy nó có khả năng leo cầu thang, di chuyển theo đội hình và bắn súng trường.

Video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng ngày 6/8 cho thấy phiên bản mới nhất của chó sói robot (chiến lang), dạng nâng cấp của chó robot quân sự, tại một cuộc diễn tập của quân đội nước này.

CCTV cho hay robot "chiến lang" đã được cải thiện về năng lực trinh sát và tấn công so với phiên bản chó robot trước đây, dù hình dạng gần như không khác biệt. "Chúng có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau và tập kích chính xác mục tiêu ở khoảng cách tối đa 100 m", đài này cho hay.

Trong thời chiến, mẫu robot này có thể hoạt động như bầy sói thật sự, phân chia vai trò và phối hợp với nhau để làm nhiệm vụ. Dẫn đầu đội hình là "sói đầu đàn", có trách nhiệm thu thập thông tin mục tiêu và chuyển tiếp hình ảnh trinh sát. Những robot khác đóng vai trò cung cấp hỏa lực chế áp, yểm trợ hoặc vận chuyển đạn dược, vật tư.

Sói robot Trung Quốc leo cầu thang, bắn súng trường Robot "chiến lang" của Trung Quốc trong video đăng ngày 6/8. Video: CCTV

Video cho thấy các robot "chiến lang" được gắn súng trường trên lưng, di chuyển theo đội hình trên chiến trường cùng binh sĩ. Những cỗ máy này còn leo cầu thang rất linh hoạt và có khả năng nhắm bắn, khai hỏa vào bia mục tiêu.

Theo Chong Ja Ian, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, sự ra đời của các robot dạng này là dấu hiệu cho thấy chiến trường trong tương lai sẽ trở nên nguy hiểm và mang tính tự động hóa hơn. Ông cho rằng Trung Quốc công bố video trình diễn tính năng của sói robot nhằm "khơi dậy lòng tự hào quốc gia ở trong nước, cũng như răn đe các đối thủ tiềm tàng bên ngoài".

Bắc Kinh đang dồn nhiều nguồn lực để đầu tư vào công nghệ robot, lĩnh vực mà một số chuyên gia nhận định Trung Quốc hiện chiếm ưu thế so với Mỹ. Quân đội nước này rất tích cực phô diễn các thành tựu về quốc phòng, trong đó có vũ khí được tích công nghệ tiên tiến như robot, tại các cuộc diễn tập chung với nước ngoài.

Trong cuộc diễn tập Rồng vàng 2024 với Campuchia năm ngoái, quân đội Trung Quốc giới thiệu một mẫu chó robot chạy bằng pin, có thể hoạt động độc lập trong 2-4 giờ và thực hiện nhiều động tác linh hoạt như di chuyển tới - lui, nằm xuống và bật nhảy vượt chướng ngại vật.

Phạm Giang (Theo AFP, CCTV)