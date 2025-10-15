Roberto Lopes - từ mạng xã hội LinkedIn đến vé dự World Cup 2026

Bắt đầu từ một tin nhắn tưởng là spam trên LinkedIn, Roberto Carlos Lopes - cầu thủ mang hai dòng máu Ireland và Cape Verde - trở thành biểu tượng cho nghị lực, góp phần đưa Cape Verde đến VCK World Cup 2026.

Roberto Carlos Lopes (trái) cùng đồng đội Deroy Duarte mừng tấm vé dự World Cup 2026, sau trận Cape Verde thắng Eswatini 3-0 trên sân vận động Quốc gia Cabo Verde ngày 13/10. Ảnh: RTE

Khi nhận được tin nhắn bằng tiếng Bồ Đào Nha trên LinkedIn hồi tháng 10/2018, Roberto Lopes chỉ cười trừ và bỏ qua. "Tôi nghĩ đó là spam", anh kể với Sky Sports.

Nhưng tin nhắn ấy không phải từ một người lạ mạo danh, mà là từ Rui Aguas - HLV trưởng đội tuyển Cape Verde khi ấy. "Sau đó, ông ấy viết lại bằng tiếng Anh, hỏi tôi có quan tâm khoác áo đội tuyển Cape Verde không. Tôi vội dùng Google Translate để kiểm tra, rồi lập tức xin lỗi vì đã hiểu nhầm", Lopes nhớ lại.

Sinh ra ở Dublin, có mẹ người Ireland và cha người Cape Verde, Lopes trưởng thành cùng bóng đá Ireland, chơi cho Bohemians rồi Shamrock Rovers. Trong thời gian khoác áo Shamrock, anh thậm chí còn từng làm nhân viên tư vấn thế chấp ngân hàng.

"Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi lên ĐTQG, nhất là từ đất nước mà tôi chưa từng đặt chân tới", anh nói. Nhưng từ khi Aguas liên hệ qua LinkedIn, định mệnh thay đổi. Tháng 10/2019, Lopes lần đầu khoác áo Cape Verde trong trận giao hữu thắng Togo 2-1 tại Marseille - mở đầu cho một hành trình phi thường.

Roberto Carlos Lopes (trái) đeo băng thủ quân Shamrock Rovers đấu Chelsea tại Conference League mùa 2024-2025. Ảnh: Sky Sports

Lopes thừa nhận anh lo lắng trong lần đầu hội quân vì không biết tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Creole - ngôn ngữ mẹ đẻ của nhiều đồng đội. Nhưng nhờ giúp đỡ của các cầu thủ nói tiếng Anh, trung vệ sinh năm 1992 nhanh chóng hòa nhập. "Tôi hiểu ra rằng, dù không cùng ngôn ngữ, chúng tôi nói chung một thứ tiếng: bóng đá", anh nhấn mạnh.

Bên cạnh kỹ năng phòng ngự vững chắc, Lopes nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ Cape Verde kiều - những người sinh ra và lớn lên ở châu Âu nhưng mang trong mình dòng máu quê hương.

HLV Bubista, người kế nhiệm Aguas, nhìn thấy ở Lopes nhiều hơn là một trung vệ. "Tôi không quan tâm anh ấy chơi ở giải nào, điều tôi nhìn vào là thái độ", Bubista nói với Sky Sports. Chính sự ổn định và tinh thần tận tụy giúp Lopes được giữ niềm tin suốt nhiều năm, dù anh chỉ chơi bóng ở giải VĐQG CH Ireland - một giải đấu ít tên tuổi.

Roberto Carlos Lopes chụp ảnh cùng người hâm mộ tại khách sạn của đội tuyển Cape Verde ở Abidjan, Bờ Biển Ngà ngày 13/1/2024. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ FIFA, Lopes cho biết việc khoác áo tuyển Cape Verde đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn về bản thân. "Tôi đến đó chỉ với một nửa con người mình, và rời đi với cảm giác đã tìm lại phần còn lại", anh nói. Lopes kể thêm, khoảnh khắc khiến mình rơi nước mắt là khi người hâm mộ Cape Verde đồng loạt hô vang tên anh trong trận gặp Angola. "Đó là lúc tôi hiểu rằng mình thực sự thuộc về nơi này", cầu thủ 33 tuổi xúc động.

Không chỉ là biểu tượng tinh thần, Lopes còn là trụ cột quan trọng trong hành trình lịch sử giúp Cape Verde lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Ở chiến dịch vòng loại, anh chơi nổi bật trong hàng thủ chắc chắn của đội, góp công lớn trong trận thắng Eswatini - kết quả đưa Cape Verde cán đích đầu bảng. "Tôi từng mơ được chơi ở một kỳ World Cup, nhưng chưa bao giờ nghĩ giấc mơ đó lại thành hiện thực theo cách này", anh tự hào.

Từ Dublin đến Praia, từ công việc bàn giấy đến sân cỏ World Cup, Lopes là câu chuyện của sự tình cờ, bền bỉ và niềm tin. "Trong bóng đá, bạn cần cả cơ hội và sự sẵn sàng", anh nói. "Tin nhắn LinkedIn ấy đã thay đổi cuộc đời tôi".

Cape Verde giành vé dự World Cup 2026 Cape Verde mừng sau trận thắng Eswatini 3-0.

Giờ đây, khi chuẩn bị bước ra sân khấu World Cup cùng Cape Verde, Lopes không chỉ đại diện cho quốc gia châu Phi nhỏ bé, mà còn cho cả những cầu thủ mang hai dòng máu, những người đang tìm cách kết nối với cội nguồn. "Tôi nghĩ mình là cầu thủ đầu tiên sinh ra ở Ireland được dự AFCON, và bây giờ là World Cup. Đó là điều thật đặc biệt", anh nói.

Câu chuyện của Roberto Carlos Lopes là minh chứng cho sức mạnh của định mệnh và công nghệ - rằng một tin nhắn gửi đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời. Từ một cú nhấp chuột trên LinkedIn, giờ đây anh chuẩn bị bước ra sân cỏ lớn nhất hành tinh, với quốc kỳ Cape Verde trên ngực áo.

Hồng Duy tổng hợp