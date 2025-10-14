Quốc gia hơn 500.000 dân giành vé dự World Cup 2026

Cabo VerdeTrận thắng Eswatini 3-0 ở lượt cuối bảng D vòng loại châu Phi giúp Cape Verde tạo nên kỳ tích, trở thành quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở World Cup, chỉ sau Iceland.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai, khi Dailon Livramento mở tỷ số từ tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Ít phút sau, Willy Semedo vô-lê nhân đôi cách biệt rồi Stopira ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Ba bàn thắng là ba khoảnh khắc bùng nổ cho hàng nghìn CĐV trên khán đài Sân vận động Quốc gia Cabo Verde - nơi Tổng thống Jose Maria Neves cũng có mặt để chứng kiến giấc mơ thành hiện thực.

Cape Verde giành vé dự World Cup 2026 Cape Verde ăn mừng sau trận thắng Eswatini 3-0.

Chiến thắng 3-0 giúp Cape Verde đứng đầu bảng D, qua đó đoạt vé tham dự World Cup 2026 - lần đầu tiên trong lịch sử. Với dân số 524.877 theo Ngân hàng Thế giới, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở World Cup. Iceland giành vé dự World Cup 2018 tại Nga, với dân số ước tính khoảng 335.000 người vào thời điểm đó.

Kỳ tích này càng ấn tượng khi Cape Verde vượt mặt "ông lớn" Cameroon - đội từng năm lần vô địch châu Phi và tám lần dự World Cup. Cameroon, với những ngôi sao như Andre Onana, Bryan Mbeumo, kết thúc vòng loại bằng trận hòa Angola 0-0 trên sân nhà và phải dự vòng play-off để nuôi hy vọng đến Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Cape Verde nằm giữa Đại Tây Dương, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho đến khi tuyên bố độc lập vào năm 1975. Họ từng được xem là ẩn số của bóng đá châu Phi, và đã không ngừng vươn mình trong thập kỷ qua.

Đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" từng gây tiếng vang ở Cup các quốc gia châu Phi (AFCON), khi vào tứ kết ngay lần đầu tham dự năm 2013 và lặp lại thành tích này tại giải năm 2023. Trên bảng thứ bậc FIFA, họ hiện đứng thứ 70 thế giới - vị trí phản ánh đúng đà tiến bộ của nền bóng đá non trẻ.

Cape Verde sẽ lần đầu góp mặt tại World Cup. Ảnh: AFP

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của Cape Verde là sự đoàn kết của cộng đồng kiều dân trải khắp châu Âu. Nhiều cầu thủ trưởng thành ở Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Ireland đều chọn khoác áo đội tuyển quê cha. Trung vệ Roberto Lopes của Shamrock Rovers - người từng được mời gọi qua LinkedIn - chia sẻ: "Người Cape Verde có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Khi chúng tôi gắn kết, thật đáng kinh ngạc những gì có thể đạt được".

Đứng sau thành công này là HLV Bubista - cựu tuyển thủ 55 tuổi, người nắm quyền từ năm 2020. Ông xây dựng đội hình kỷ luật, chơi chắc chắn và hiệu quả. Bất chấp từng thất bại ở vòng loại AFCON, LĐBĐ Cape Verde vẫn đặt niềm tin vào Bubista, và giờ họ được đền đáp xứng đáng.

Cape Verde là đội thứ 22 giành vé dự World Cup 2026, sau Ghana, Ai Cập, Tunisia, Morocco, Algeria (châu Phi), Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), và ba đội đồng chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico.

Hồng Duy (theo BBC)