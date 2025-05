Robert De Niro ủng hộ con chuyển giới

Sao "Bố Già" Robert De Niro nói ủng hộ Aaron - tên mới là Airyn - khi cô công khai chuyển giới từ nam sang nữ.

Trò chuyện với Deadline ngày 30/4, diễn viên 82 tuổi nói: "Tôi từng yêu và ủng hộ Aaron khi là con trai, giờ đây tôi yêu và ủng hộ Airyn như con gái. Tôi không thấy có vấn đề gì to tát ở đây. Tôi vẫn yêu thương các con của mình".

Tài tử Robert De Niro và con gái Airyn De Niro. Ảnh: Wireimage/ Them

Airyn De Niro sinh năm 1995, là một trong hai con sinh đôi của tài tử và người tình - diễn viên kiêm người mẫu Toukie Smith, 73 tuổi. Hôm 29/4, Airyn gây chú ý khi công khai danh tính mới sau gần 30 năm sống kín tiếng trên tạp chí Them.

Theo Airyn, cô bắt đầu liệu pháp hormone từ tháng 11/2024. Suốt thời niên thiếu, Airyn cảm thấy lạc lõng, tự ti vì có thể cơ thể to lớn, không nữ tính cũng không nam tính. Cô cũng e dè khi có màu da "không đủ đen, không đủ trắng" vì là con lai hai sắc tộc với bố là người da trắng, mẹ là người da màu. Ngay cả khi come out (công khai xu hướng tính dục) từ khi học cấp ba, cô vẫn không thể hòa nhập với mọi người.

Diễn viên chụp hình cùng Airyn (hàng dưới, bên trái) và những người con còn lại. Ảnh: SCMP

Dù vậy, Airyn cho biết bố mẹ luôn ủng hộ để cô tận hưởng cuộc sống bình thường như bao người khác. "Dĩ nhiên không có bậc phụ huynh nào hoàn hảo, nhưng tôi vẫn biết ơn họ đồng ý giúp tôi tránh xa mọi sự chú ý. Họ muốn tôi có sự riêng tư. Cả hai từng nói rằng muốn tôi có tuổi thơ bình thường nhất có thể", Airyn nói.

Hiện Airyn là người mẫu kiêm diễn viên, đồng thời trải qua khóa đào tạo để làm cố vấn sức khỏe tâm thần. Cô hy vọng trở thành nguồn cảm hứng cho những người giống cô, mong gặp nhiều người chuyển giới tự tin vào bản thân hơn. "Bố tôi rất muốn các con của ông tìm thấy con đường riêng", cô nói thêm.

Trailer phim 'The Intern' do Robert De Niro đóng chính Trailer phim "The Intern" do Robert De Niro đóng chính. Tài tử xuất hiện từ giây thứ chín. Video: Warner Bros.

Robert De Niro sinh năm 1943 trong một gia đình gốc Italy. Năm 13 tuổi, ông gia nhập các băng đảng xã hội đen ở khu Little Italy, Manhattan (Mỹ) và bỏ học giữa chừng. Tuy vậy, tài tử sau đó hoàn lương và theo nghiệp diễn xuất dưới sự chỉ bảo của Stella Adler. De Niro bắt đầu góp mặt trong những vở kịch vào thập niên 1960 và tạo tiếng vang với vai Johnny Boy trong Mean Streets (1973) - dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa ông và đạo diễn Martin Scorsese.

Trong sự nghiệp, De Niro giành hai tượng vàng Oscar cho các vai diễn trong The Godfather: Part II (1974) và Raging Bull (1980). Năm 2011, ông được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille bởi những cống hiến cho nền giải trí. 5 năm sau, diễn viên được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do.

De Niro có hai con với vợ đầu - Diahnne Abbot, gồm Drena, 58 tuổi, và Raphael, 49 tuổi. Sau đó, ông trở thành cha của cặp song sinh Julian và Airyn, 30 tuổi, trong giai đoạn hẹn hò người tình Toukie Smith. Dù vậy, cả hai chưa từng kết hôn. Năm 1997, tài tử kết hôn với vợ thứ hai - Grace Hightower và có hai con là Elliot, 27 tuổi, và Helen, 13 tuổi. Tháng 5/2023, ông có con thứ bảy - Gia Virginia Chen-De Niro - với bạn gái Tiffany Chen.

Phương Thảo (theo CNN, Them)