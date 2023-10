​Robert De Niro - từ gangster đến 'già gân' Hollywood

Xuất thân là gangster ở New York, Robert De Niro gắn bó điện ảnh gần 60 năm và ghi dấu với nhiều vai tội phạm.

Tài tử tái xuất trong tác phẩm của người bạn Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon, được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhà phê bình Brian Tallerico của trang Roger Ebert nhận xét vai William Hale là một trong những màn trình diễn hay nhất sự nghiệp De Niro. Trang IGN cho rằng nghệ sĩ có sự ăn ý khi kết hợp Leonardo DiCaprio (vai Ernest Burkhart) để mang đến chiều sâu cho tác phẩm.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon", Robert de Niro xuất hiện từ giây thứ 41. Tác phẩm ra mắt trong nước ngày 20/10. Theo thống kê của trang Box Office Mojo, phim thu hơn 46,3 triệu USD toàn cầu sau năm ngày công chiếu. Ở Việt Nam, tác phẩm đạt 3,3 tỷ đồng. Video: Apple TV +

Ngôi sao gạo cội hóa thân chủ trại gia súc âm mưu cướp hết tài sản của người da đỏ. De Niro truyền tải nhân vật là hiện thân của kẻ ác đội lốt thiên thần qua giọng nói và cử chỉ, gương mặt không hề nao núng hay sợ sệt.

Gia nhập băng đảng ở New York năm 16 tuổi nhưng Robert De Niro từ bỏ con đường tội phạm để gắn bó với nghệ thuật. Theo Vanity Fair, tài tử có ý định trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ. Năm 10 tuổi, De Niro có cơ hội đóng vai đầu tiên - Cowardly Lion trong vở kịch The Wizard of Oz, từ đó thích diễn xuất. Tuy nhiên, nghệ sĩ không hứng thú việc học ở trường. Khi đến lớp, ông nhút nhát, khép mình với bạn bè. Sau giờ học, De Niro lang thang sắp các con phố ở khu Little Italy (New York).

Năm 16 tuổi, ông bỏ học và gia nhập một băng đảng trên đường Kenmare. Đàn anh đặt cho ông biệt danh "Bobby Milk", ám chỉ nước da nhợt nhạt của De Niro. Trong thời gian giao du với những thành phần bất hảo, nghệ sĩ được hướng dẫn cách bắt chước những tên cướp người Italy. "Khi đó tôi có thể thể hiện bản thân mình", ông nói trong một bài phỏng vấn với Vanity Fair.

Năm 1960, sau khi đến Hollywood (California) thăm người thân, De Niro quyết định bỏ ngang việc học để đăng ký vào trường kịch nghệ của Stella Adler và trung tâm đào tạo Actors Studio do đạo diễn sân khấu Lee Strasberg đứng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1975 với Time, nghệ sĩ cho rằng ông muốn đắm chìm vào việc diễn xuất, được trải nghiệm cuộc sống thông qua nhân vật. "Chỉ có diễn xuất khiến tôi không phải mạo hiểm với những rủi ro trong đời thật, là cách để làm những việc mà tôi không bao giờ dám làm", De Niro nói.

Với sự chỉ dẫn của Adler và Strasberg, nghệ sĩ học phương pháp diễn xuất Stanislavsk (method acting), được sử dụng để cảm xúc của diễn viên hòa làm một với nhân vật. Trong một cuộc phỏng vấn, Adler nói De Niro là một trong những học sinh giỏi nhất của bà. Vài năm sau, được mẹ ủng hộ, De Niro dành hết tiền tiết kiệm của bà đầu tư sự nghiệp.

Trong mỗi tác phẩm, De Niro luôn nỗ lực chứng minh thực lực dù đóng vai chính hay phản diện. Thập niên 1970-1980 là giai đoạn De Niro tỏa sáng. Trải qua vài vai nhỏ, ông có màn trình diễn đột phá vào năm 1973 với vai cầu thủ bóng chày Bruce Pearson trong Bang the Drum Slowly.

De Niro tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm hợp tác đạo diễn Martin Scorsese. Trong Mean Streets (1973), De Niro đóng Johnny Boy, người chuyên đi đòi nợ thuê. Sự lạnh lùng, cợt nhả đến từ lời nói và ánh mắt. Nhà phê bình phim Roger Ebert nhận xét: "De Niro mang đến màn trình diễn tuyệt vời, khiến người xem cuốn theo câu chuyện". Vai diễn mang về cho diễn viên giải National Society of Film Critics và New York Film Critics Circle năm 1974 cho Nam phụ xuất sắc.

Robert de Niro (phải) và đạo diễn Martin Scorsese trên phim trường "Taxi Driver". Ảnh: Columbia Pictures

Ở Taxi Driver (1976), ông vào vai Travis, cựu chiến binh kiếm sống bằng nghề lái taxi trên đường phố New York. Nhân vật bị mất ngủ, dẫn đến tâm thần bất ổn và tự nghĩ mình cần "thay trời hành đạo", tiêu diệt tội phạm đường phố.

Trước khi phim bấm máy, tài tử lấy bằng lái taxi và hành nghề trong vài tuần. Phim được đánh giá thuộc hàng kinh điển của dòng tâm lý giật gân, thắng giải Cành Cọ Vàng năm 1976 và nhận bốn đề cử Oscar 1977, trong đó có đề cử nam chính cho De Niro.

Theo trang CinemaBlend, màn hóa thân đấu sĩ quyền Anh Jake ở phim Raging Bull (1980) là vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp De Niro. "Câu chuyện về chàng võ sĩ lắm tài nhiều tật cuối cùng trở thành danh hài độc thoại thật kinh ngạc. De Niro tạo cho khán giả vô vàn cảm xúc, khiến họ vừa tội nghiệp, yêu và ghét nhân vật cùng lúc", trang này viết.

De Niro học quyền Anh, tăng 27 kg để phù hợp ngoại hình võ sĩ. Vai diễn giúp ông thắng giải nam chính xuất sắc tại Oscar và Quả Cầu Vàng năm 1981. Năm 1990, tác phẩm được Thư viện Quốc hội Mỹ bảo tồn như di sản.

Trailer Raging Bull Trailer "Raging Bull", một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi Rober de Niro. Video: Chartoff-Winkler Productions

Tài tử còn đóng chính nhiều phim của Scorsese như The King Of Comedy (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995), The Irishman (2019). Theo The Richest, tài năng của De Niro thể hiện qua sự chuẩn bị tỉ mỉ cho từng vai diễn. Việc áp dụng method acting mang đến thành công cho ông.

Theo thống kê của IMDb, De Niro góp mặt trong hơn 120 tác phẩm, giành 67 giải thưởng suốt 58 năm sự nghiệp. Ở tuổi 80, De Niro kiên trì đóng phim, xuất hiện trong nhiều tác phẩm bom tấn. Diễn viên góp mặt trong tám dự án, đang trong giai đoạn sản xuất và hậu kỳ. Khi được trang Collider hỏi về chuyện nghỉ hưu, ông đáp: "Tôi sẽ đóng phim đến khi còn có thể".

Robert De Niro ở buổi ra mắt phim tài liệu "Bread and Roses" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Ngoài diễn xuất, tình sử của nghệ sĩ là đề tài được truyền thông đề cập trong hơn bốn thập niên qua, từ mối tình "phim giả tình thật" với bạn diễn Diahnne Abbott, mối quan hệ kín tiếng cùng Toukie Smith cho đến cuộc hôn nhân với Grace Hightower. Hồi tháng 5, tài tử lên chức ông ngoại và đón con thứ bảy với đạo diễn võ thuật Tiffany Chen.

Quế Chi