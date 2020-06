Robert De Niro đồng cảm với người da màu

MỹCó sáu con với ba phụ nữ da màu, Robert De Niro đồng cảm với nỗi sợ bị cảnh sát dùng bạo lực quá mức vì màu da.

Tối 10/6, nam diễn viên trả lời phỏng vấn trực tuyến trên chương trình The Late Night Show của Jimmy Fallon. Khi được hỏi về tình hình nước Mỹ gần đây, Robert De Niro cho biết: "Các con tôi đều mang nửa dòng máu của người da màu. Khi người ta phải nói với con hãy cẩn thận khi gặp cảnh sát, luôn để tay ở nơi họ thấy, không được cử động bất ngờ, bạn sẽ hiểu nỗi lo của người da màu".

Robert De Niro và vợ hai - Grace Hightower - chụp chung năm 2011. Ảnh: Fame Picture.

Là người da trắng, Robert thừa nhận từng có nhiều cơ hội hơn so với những chủng tộc khác. Ông ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc và lên án các hành vi bạo lực quá mức của một số cảnh sát với người da màu. "Những ai dùng bạo lực, trừ lý do tự vệ hay bảo vệ người khác, đều không nên làm cảnh sát", diễn viên nói.

Robert có hai vợ và một bạn đời, đều là người da màu. Ông kết hôn Diahnne Abbott - bạn diễn đóng chung Taxi Driver - năm 1976, ly dị năm 1988 và có hai con. Diễn viên có một cặp sinh đôi với bạn gái Toukie Smith. Ông cũng có hai con với vợ hai Grace Hightower, cưới năm 1997 và ly thân từ năm 2018.

Tài tử khuyến khích các con tự tìm đam mê, con đường riêng trong cuộc sống. "Tôi nói với chúng, làm diễn viên hoặc bất kỳ nghề gì đều được, miễn sao con hạnh phúc. Tôi chỉ khuyên chúng không đánh giá thấp bản thân và luôn cố gắng đạt mục tiêu trong cuộc sống. Không sợ hãi!", Robert nói.

Robert De Niro, sinh năm 1943, là diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Ông giành giải Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho vai Vito Corleone trong Bố già phần hai, Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" qua phim Raging Bull. Ông cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Once Upon a Time in America (1984), The Untouchables (1989), Taxi Driver (1976), Casino (1995)... Trong mọi cuộc bầu chọn "Nam diễn viên vĩ đại nhất mọi thời", Robert De Niro luôn đứng trong nhóm đầu bảng.

Traler The Irishman Robert De Niro trong "The Irishman" (2019). Video: Netflix.

Đạt Phan (theo People)