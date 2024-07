Rộ cơ sở giảm béo trái phép

Thanh tra Sở Y tế TP HCM phát hiện nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ giảm béo lấn sân lĩnh vực y tế dù không được cấp phép, quảng cáo "thực hiện công nghệ cao, không đau".

Ngày 3/7, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết một số nơi được cấp phép khám chữa bệnh da liễu, được dùng thiết bị laser, RF điều trị các bệnh lý da nhưng sử dụng máy cho dịch vụ "giảm béo bằng công nghệ cao".

Đơn cử, cơ sở Americare Clinic thuộc Công ty TNHH Vũ Lâm Minh được cấp phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu. Tuy nhiên, nơi này cung cấp dịch vụ "giảm béo" và sử dụng các thiết bị y tế da liễu. Công ty TNHH BB Beauty, quận 10, cũng vi phạm tương tự.

Có nơi chưa được Sở Y tế cấp giấy phép khám chữa bệnh, chỉ hoạt động theo ngành nghề đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM là chăm sóc da, massage. Tuy nhiên, Thanh tra phát hiện những nơi này lấn sân sang lĩnh vực y tế. Chẳng hạn, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Louis Clinic được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; dịch vụ tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe. Nơi này chưa đăng ký hoạt động khám chữa bệnh với Sở Y tế, song quảng cáo "giảm béo công nghệ Hoa Kỳ chuẩn y khoa với phương pháp không xâm lấn".

Còn Công ty TNHH ChungNam Korea đăng ký ngành nghề bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nhưng quảng cáo "Viện giảm mỡ công nghệ cao - An toàn - Không phẫu thuật". Công ty này không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Theo ông Thượng, điểm chung của các cơ sở cung cấp dịch vụ giảm béo này là quảng cáo "giảm béo thực hiện bằng phương pháp mới an toàn, không xâm lấn, không đau" và sử dụng máy laser, máy nâng cơ cho dịch vụ này.

Trong lĩnh vực y tế, đối với dịch vụ giảm béo, theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì của Bộ Y tế, can thiệp lối sống là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn. Phác đồ bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý, điều trị bằng thuốc, phối hợp nhiều chuyên khoa. Tài liệu hướng dẫn trên chưa ghi nhận việc sử dụng các máy laser, RF trong điều trị giảm béo.

Trong lĩnh vực y học cổ truyền, Bộ Y tế cho phép triển khai danh mục kỹ thuật hỗ trợ giảm béo bên cạnh các hoạt động vận động, tiết chế, dinh dưỡng hợp lý trong suốt quá trình điều trị.

Theo nhóm danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành năm 2021, "phá hủy mô mỡ bằng laser diode" và "phá hủy mô mỡ bằng RF" thuộc nhóm kỹ thuật của chuyên khoa da liễu. Hai kỹ thuật này được xếp phân tuyến B, thực hiện tại tuyến 1 và 2, tức ở các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và hạng 2.

Như vậy, việc các cơ sở trên sử dụng thiết bị y tế điều trị da liễu cho dịch vụ giảm béo là trái phép. Ông Thượng cho biết các cơ sở này đã quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ không phép, sẽ bị xử lý. Người dân được khuyến cáo không sử dụng dịch vụ "giảm béo không xâm lấn" theo quảng cáo trên mạng xã hội khi chưa kiểm chứng tính pháp lý cơ sở thực hiện dịch vụ.

Nhu cầu giảm béo làm đẹp ngày càng gia tăng, dẫn đến các ca tai biến cũng tăng. Gần đây, các bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tai biến, biến chứng sau hút mỡ, tiêm tinh chất giảm béo, thực hiện các thủ thuật tại các spa, cơ sở thẩm mỹ nhỏ lẻ, không phép. Thanh tra Sở Y tế nhận nhiều đơn thư của khách hàng sau khi áp dụng những liệu trình giảm béo tốn vài chục đến cả trăm triệu đồng ở các cơ sở thẩm mỹ vẫn không xuống được kg nào như hứa hẹn ban đầu.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ không phép, gọi đường dây nóng số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở có thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý.

Lê Phương