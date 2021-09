Riz Ahmed giảm 10 kg cho vai mới

Nam diễn viên Anh gốc Pakistan - Riz Ahmed - tự giảm cân 10 kg để đóng rapper mắc bệnh tự miễn trong phim chính kịch “Mogul Mowgli”.

Trailer "Mogul Mowgli" Trailer "Mogul Mowgli". Tác phẩm ra mắt tại Mỹ ngày 3/9. Video: Youtube Riz Ahmed

Ngày 4/9, Ahmed nói trên Indiewire có chuyên gia dinh dưỡng riêng, trải qua quá trình ăn uống khắc nghiệt và giảm 22 pound (gần 10 kg) trong ba tuần. Nam diễn viên luôn cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, đối diện những cơn đói. "Tôi sẽ không khuyến khích bất kỳ ai làm tương tự", anh nói.

Trong phim, Riz Ahmed vào vai Zed, rapper người Anh gốc Pakistan đang sống ở New York. Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn châu Âu, anh được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn nên quyết định trở lại London để gặp gia đình. Lần thứ hai Riz Ahmed vào vai nghệ sĩ có vấn đề sức khỏe. Năm ngoái, anh gây tiếng vang khi đóng rapper bị điếc trong Sound Of Metal, mang về cho anh một đề cử "Nam chính xuất sắc" tại Oscar 2021.

Sinh năm 1982, Riz Ahmed là diễn viên người Anh gốc Pakistan, từng tham gia nhiều dự án phim độc lập. Anh gây chú ý qua vai phụ trong phim giật gân Nightcrawler (2014), sau đó là các phim thương mại như Jason Bourne (2016), Rogue One (2016) và Venom (2018). Vai diễn trong series The Night Of giúp anh trở thành nam diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải Emmy.

Riz Ahmed trong vai Zed. Ảnh: BFI

Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Bassam Tariq. Anh sinh năm 1986 ở Pakistan, chuyển đến Mỹ sống từ nhỏ. Anh từng lọt vào danh sách "25 gương mặt mới của phim độc lập" do tạp chí Filmmaker lập năm 2012. Tariq gây tiếng vang khi đồng đạo diễn và sản xuất phim tài liệu These Birds Walk (2013) do Sundance tài trợ. Sau Mogul Mowgli, anh sẽ tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel với dự án Blade, kể về siêu anh hùng diệt ma cà rồng do Mahershala Ali đóng.

Kịch bản Mogul Mowgli do Tariq viết cùng Riz Ahmed. Theo Indiewire, bộ đôi trao đổi hàng giờ qua FaceTime và WhatsApp trước khi phim khởi quay tại London năm 2019. Họ vốn là bạn bè, cùng mở cửa hàng bán thịt ở New York tên Honest Chops từ năm 2014. Dàn diễn viên còn có: Aiysha Hart, Alyy Khan, Sudha Bhuchar, Nabhaan Rizwan, Anjana Vasan, Hussain Manawer...

Sơn Phước (Theo Indiewire)