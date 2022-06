Ripley's phủ nhận Kim Kardashian làm hỏng váy Marilyn Monroe

Ripley's - công ty sở hữu váy Marilyn Monroe - phủ nhận Kim Kardashian làm hỏng thiết kế sau khi mặc tới Met Gala 2022.

Ngày 16/6, Ripley's (Ripley's Believe It or Not) khẳng định không có thiệt hại nào xảy ra khi Kim Kardashian mặc chiếc váy hôm 2/5. Amanda Joiner, phó chủ tịch của công ty, nói với People: "Khi Kim trả lại, thiết kế vẫn trong tình trạng ban đầu".

Joiner cho biết khi mua lại váy với giá 4,8 triệu USD trong cuộc đấu giá năm 2016, công ty đã thông báo về tình trạng của bộ đầm đầu năm 2017: "Một số đường may bị giãn và sờn rách. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì chất liệu vải mỏng manh như vậy. Có vết nhăn ở phía sau do các móc cài".

Hậu trường Kim Kardashian thử váy Marilyn Monroe cho Met Gala 2022 Hậu trường Kim Kardashian thử váy của Marilyn Monroe cho Met Gala 2022. Video: Ripley's, E!

Khi được hỏi về lý do cho mượn một bộ váy có giá trị lịch sử quý giá như thế, Ripley's trả lời: "Không có gì phải bàn cãi về độ mỏng manh của chiếc váy và rủi ro có thể xảy ra khi mặc nó, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm thu thập những kỷ vật văn hóa đại chúng đáng chú ý, những vật phẩm lịch sử và những hiện vật kinh ngạc trong nhiều năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là vừa mang lại tính giải trí vừa giáo dục, đưa ra những cuộc thảo luận xung quanh bộ đầm này. Dù bạn phản đối hay không, tầm quan trọng lịch sử của chiếc váy vẫn không bị phủ nhận mà ngược lại cuộc tranh cãi còn làm nó nổi bật".

Trên Instagram, nhiều khán giả nhận xét câu trả lời của Ripley's không thỏa đáng. Công ty phản hồi: "Tin hay không tùy bạn! Ban tổ chức Met Gala đã chấp thuận sự lựa chọn của Kim. Kim không trả tiền cho chúng tôi để được mặc váy. Thay vào đó, cô ấy đã quyên góp cho hai tổ chức từ thiện lớn của chúng tôi ở thành phố Orlando".

Hôm 13/6, nhà sưu tập Scott Fortner và giám đốc sáng tạo ChadMichael Morrisette tố cáo Kim Kardashian làm hỏng bộ đầm của Marilyn Monroe. Morrisette đã đến xem chiếc váy trưng bày ở tại bảo tàng của Ripley's Believe It or Not! (Ripley's) ở Hollywood, California, vào ngày 12/6. Ông chụp ảnh so sánh thiết kế trước và sau khi Kim mặc ở Met Gala, cho thấy vải bị sờn, rụng nhiều hạt pha lê.

ChadMichael Morrisette đăng ảnh chụp bộ đầm của Marilyn Monroe trước (trái) và sau khi Kim Kardashian mặc đến Met Gala. Ảnh:Instagram ChadMichael Morrisette

Fortner nói với People vô cùng thất vọng khi thấy chiếc váy hư hại đáng kể. "Bộ đầm vừa vặn với Marilyn từng milimet, khiến nó không thể vừa với bất kỳ ai. Trong trường hợp này, số đo và tỷ lệ hình thể của Kim Kardashian khác Marilyn. Về mặt logic, vải và đường may đã bị căng", ông nói.

Trước đó, Kim cũng từng bị chỉ trích vì mặc trang phục mang tính lịch sử văn hóa. Các chuyên gia bảo quản trang phục lo ngại cô làm hỏng bộ đồ vì di chuyển, mồ hôi cơ thể, độ ẩm và nhiệt độ bên ngoài không phù hợp.

Ripley's Believe It or Not do họa sĩ, nhà nhân chủng học Mỹ Robert Ripley thành lập, chuyên về các sự kiện và vật phẩm kỳ lạ trên thế giới. Tổ chức lưu giữ gồm 20.000 bức ảnh, 30.000 hiện vật và hơn 100.000 phim hoạt hình. Với hơn 80 điểm tham quan, công ty thu hút lượng khách tham quan hơn 12 triệu người hàng năm.

