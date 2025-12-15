New ZealandRhymastic thể hiện đoạn rap ngắn do anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bộ tộc Mangkwan trong phim "Avatar 3", gửi tặng đạo diễn James Cameron.

Rhymastic giao lưu đạo diễn James Cameron phim 'Avatar' Rapper Rhymastic trò chuyện với đạo diễn phim "Avatar" James Cameron. Video: Hoàng Lương

Tại sự kiện ra mắt phim Avatar: Fire and Ash khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Wellington (New Zealand) hôm 12/12, rapper Rhymastic có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng đạo diễn James Cameron. Trong cuộc trao đổi, Rhymastic gửi tặng nhà làm phim đoạn rap về tộc Tro (Mangkwan) ở phần ba.

Anh sáng tác đoạn rap sau khi xem trước bộ phim hồi đầu tháng 12, hoàn thành trước khi đến New Zealand dự sự kiện. Nội dung bản nhạc xoay quanh xung đột, sự hủy diệt và con đường trỗi dậy từ tro tàn của các nhân vật. Qua đó, Rhymastic cho thấy cách tiếp cận của anh đối với thế giới điện ảnh Avatar. Đạo diễn James Cameron cho biết ông bất ngờ trước phần trình diễn của Rhymastic, đánh giá cao ý tưởng và ngỏ ý lưu giữ tác phẩm làm kỷ niệm.

Rhymastic nói ấn tượng với công nghệ kỹ xảo 3D, không gian tác phẩm và thông điệp về gia đình. Trong phim, lửa như biểu tượng của xung đột và hủy diệt nhưng cũng mở ra khả năng tái sinh. James Cameron từng cân nhắc mở rộng các tuyến nội dung xoay quanh sự ảnh hưởng của thực thể Eywa - vị thần của người Na'vi - đến cộng đồng cư dân Pandora, trong đó có nhân vật Varang (Oona Chaplin đóng).

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Avatar: Fire and Ash lấy bối cảnh sau sự kiện của phần hai The Way of Water, giới thiệu nhiều nhân vật và bộ tộc mới trên hành tinh Pandora, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Jake Sully và Neytiri. Câu chuyện mở rộng xung đột giữa con người và người Na'vi, mâu thuẫn giữa các bộ tộc, đặt Pandora trước những biến động lớn.

Hôm 2/12, phim nhận "mưa" lời khen ở sự kiện ra mắt giới báo chí tại Los Angeles (Mỹ). Theo Variety, nhiều nhà phê bình nhận định bộ phim mang đến trải nghiệm điện ảnh có quy mô lớn, kết hợp tốt yếu tố hình ảnh và phát triển câu chuyện. Ở danh sách đề cử giải Quả Cầu Vàng 2026 công bố hôm 8/12, dự án tranh hạng mục Thành tựu điện ảnh phòng vé xuất sắc, trước khi phát hành 11 ngày.

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất và mở ra cuộc cách mạng công nghệ 3D, mang về hơn 5,2 tỷ USD. Trong 13 năm qua, James Cameron tập trung nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần tiếp theo. The Way of Water và Fire and Ash do Cameron cùng Rick Jaffa và Amanda Silver biên kịch, câu chuyện ban đầu dự định một phần nhưng được chia thành hai phần. Tương lai thương hiệu phụ thuộc vào doanh thu phần ba, trong khi Cameron đã lên kế hoạch năm phim, với phần bốn phát hành ngày 21/12/2029 và phần năm vào 19/12/2031.

Rhymastic, 34 tuổi, tên thật là Vũ Đức Thiện, từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh là thành viên của nhóm SpaceSpeakers cùng Binz, Touliver, Justatee, Binz, Soobin Hoàng Sơn. Gần 10 năm vào nghề, rapper có các bản hit như Yêu 5, Treasure, Phán xét, Nến và hoa.

Rhymastic trên thảm đỏ ra mắt "Avatar: Fire and Ash" ở New Zealand hôm 12/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

James Cameron, 71 tuổi, là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hollywood, nổi tiếng với bom tấn Titanic, The Terminator và Avatar. Ông được biết đến với tư duy hình ảnh, khả năng kể chuyện giàu cảm xúc và tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ điện ảnh. Lần gần nhất Cameron đạo diễn một phim khác ngoài Avatar là Titanic (1997).

Quế Chi