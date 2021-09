'Respect' là ca khúc hay nhất mọi thời

Mỹ"Respect" - Aretha Franklin hát, Otis Redding sáng tác - dẫn đầu danh sách "500 ca khúc hay nhất mọi thời" do tạp chí Rolling Stone bình chọn.

Aretha Franklin - Respect Ca khúc "Respect" do Aretha Franklin hát năm 1967. Video: Tatan Brown Youtube

Ban biên tập Rolling Stone viết ở phần mô tả ca khúc trong bảng xếp hạng công bố hôm 15/9: "Respect như chất xúc tác giúp biến các thể loại rock & roll, gospel và blues thành hình mẫu cho nhạc soul mà các nghệ sĩ ngày nay vẫn nhìn vào và học tập. Mariah Carey từng gọi Franklin là người dạy mình hát. Ca khúc cũng mang thông điệp mạnh mẽ về về quyền công dân và phụ nữ, rất hợp với hình ảnh ca sĩ từng ủng hộ tổ chức Black Panther và hát trong đám tang Martin Luther King Jr. Trong hồi ký năm 1999, Franklin viết rằng ca khúc phản ánh nguyện vọng của tất cả - từ những người lao động trên phố đến doanh nhân, lính cứu hỏa, giáo viên. Mọi người đều muốn được tôn trọng".

Respect lần đầu được phát hành trong album Otis Blue/Otis Redding Sings Soul (1965) của Otis Redding. Năm 1966, khi Franklin rời hãng thu âm Columbia và ký với hãng Atlantic, cô muốn thu âm ca khúc này cho album mới. Đĩa đơn phát hành tháng 4/1967 và trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô đứng nhất bảng xếp hạng thị trường Mỹ. Ca khúc cũng thành công tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, vào top 10 bảng xếp hạng Anh. Aretha Franklin được mệnh danh "nữ hoàng nhạc soul" sau Respect.

Năm 2004, Rolling Stone lần đầu tổ chức bình chọn 500 ca khúc nhạc hay nhất, được đông đảo giới yêu nhạc đón nhận và thu hút hàng trăm triệu lượt đọc. Năm 2010, ban biên tập lần đầu cập nhật danh sách này, thêm 26 ca khúc của thập niên 2000 nhưng không có sự thay đổi trong top 25 bài hát dẫn đầu. Like a Rolling Stone của Bob Dylan từng giữ hạng một tại các bảng xếp hạng cũ.

Danh sách năm nay do hơn 250 nghệ sĩ, nhà phê bình, nhà sản xuất âm nhạc uy tín thực hiện. Ban đầu, hơn 4.000 ca khúc được đề cử và được chọn lọc dần theo số lượng phiếu bầu. So với bản năm 2004, danh sách có 254 ca khúc mới. Các ca khúc xếp dưới Respect trong top 10 lần lượt là: Fight the Power (Public Enemy), A Change Is Gonna Come (Sam Cooke), Like a Rolling Stone (Bob Dylan), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), What’s Going On (Marvin Gaye), Strawberry Fields Forever (The Bealtes), Get Ur Freak On (Missy Elliott), Dreams (Fleetwood Mac) và Hey Ya! (Outkast).

Ban biên tập của Rolling Stone nhận xét bảng xếp hạng này phong phú hơn trước, với sự xuất hiện của nhiều dòng nhạc mới như hip-hop, modern country, indie rock, Latin pop, reggae và R&B. Bản năm 2004 từng bị nhận xét quá thiên vị các dòng nhạc rock, soul...

Đạt Phan (theo Rolling Stone)