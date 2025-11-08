Renault Twingo E-Tech- xe điện giá rẻ châu Âu đấu xe Trung Quốc

PhápMẫu xe điện nội thị với môtơ điện 81 mã lực và pin 27,5 kWh cùng mức giá dự kiến 23.000 USD sẽ là đối thủ với BYD Dolphin Surf.

Renault giữ mọi thứ đơn giản, sử dụng phiên bản rút gọn của nền tảng AmpR Small trang bị cho các mẫu 4, 5 và Nissan Micra - phiên bản song sinh của 5. Tuy nhiên, trong khi mẫu 5 cho phép người mua lựa chọn pin 40 kWh hoặc 52 kWh, Twingo E-Tech lại sử dụng pin LFP 27,5 kWh nhỏ hơn nhiều để giảm chi phí và phù hợp với mục đích sử dụng trong đô thị.

Renault cho biết bộ pin này sử dụng một loại hóa chất mới, ít phụ thuộc vào coban và niken hơn, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP là 262 km. Sạc DC bị giới hạn ở mức 50 kW trên Twingo, nhưng điều này nên được xem xét trong bối cảnh kích thước pin. Vì pin nhỏ nên việc sạc đầy 10-80% mất khoảng 30 phút.

Các thông số về công suất và hiệu suất cũng theo xu hướng tương tự: ở mức chấp nhận được. Cấu hình duy nhất có sẵn khi ra mắt bao gồm một môtơ đặt trước, tạo ra công suất 81 mã lực và mô-men xoắn ấn tượng hơn một chút là 175 Nm.

Twingo tăng tốc 0-100 km/h mất 12,1 giây. Nhưng môi trường lý tưởng của Twingo là các con phố châu Âu, bãi đỗ xe siêu thị, nên thông số này là chấp nhận được.

Điểm nhấn ở đây không phải là hệ truyền động - mà là thiết kế ngoại thất. Với chiều dài chỉ 3.790 mm, chiều dài cơ sở 2.490 mm và trọng lượng chỉ 1.200 kg, Twingo mang đến không gian nội thất mà Renault cho là phù hợp với người lớn, sánh ngang với những mẫu xe cùng phân khúc.

Hai ghế sau trượt độc lập có thể di chuyển lên đến 170 mm để đổi chỗ để chân lấy không gian chứa hành lý, nơi có dung tích đến 360 lít hoặc hơn 1.000 lít nếu gập hàng ghế sau. Để so sánh, một chiếc Fiat 500e chỉ có một nửa dung tích này, chiếc Renault 5 được cho là lớn hơn chỉ cung cấp 326 lít, và thậm chí một chiếc Volkswagen Golf lớn hơn nữa cũng chỉ cung cấp 381 lít. Ngoài ra, khoang chứa đồ dưới sàn 50 lít.

Ở cabin, Renault đã nỗ lực hết sức để giữ lại tối đa sức hút của mẫu concept, đồng thời cắt giảm đủ chi phí để đưa Twingo ra thị trường với mức giá "dưới 20.000 bảng Anh" (khoảng 23.000 USD), là mức giá mà Renault cần đạt được để cạnh tranh với Dolphin Surf của BYD.

Bảng điều khiển nổi bật với viền màu đồng bộ, lớp lót trần xe ẩn họa tiết tên xe, và cần số có hình dạng như thỏi son. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình trung tâm 10 inch, với Google Maps và Google Assistant trên các phiên bản cao cấp.

Twingo còn có một trợ thủ đắc lực tên là Reno, có thể hỗ trợ thông tin sạc hoặc trả lời các câu hỏi, và phát ra tiếng nhạc điện tử của nhạc sĩ Pháp Jean-Michel Jarre.

Mỹ Anh (theo Carscoops)