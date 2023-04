Reese Witherspoon ly hôn sau 12 năm

MỹMinh tinh Reese Witherspoon đệ đơn ly hôn Jim Toth sau 12 năm chung sống.

Theo People, ngôi sao The Morning Show nộp đơn lên tòa ở hạt Davidson, bang Tennessee hồi cuối tuần, lấy lý do có những khác biệt không thể hòa giải. Witherspoon cho biết họ đã ký hợp đồng hôn nhân trước khi cưới. Cô và Toth sẽ chia đều quyền nuôi con trai Tennessee James (10 tuổi).

Reese Witherspoon và chồng chấm dứt hôn nhân sau 12 năm. Ảnh: NBCU

Hai người thông báo chia tay hồi cuối tháng 3: "Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định ly hôn dù rất khó khăn. Cả hai đã trải qua nhiều năm tuyệt vời và sẽ bước tiếp với tình yêu, sự tử tế, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm này".

Reese Witherspoon sinh năm 1976 là diễn viên kiêm doanh nhân người Mỹ. Cô được biết đến qua các phim Legally Blonde, Walk the Line, Water for Elephants... Trong hơn ba thập niên hoạt động, diễn viên đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA, Emmy. Witherspoon nhiều lần vào danh sách diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Những năm gần đây, cô mở hãng phim Hello Sunshine và tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Trailer "The Morning Show" - series do Reese Witherspoon đóng và sản xuất. Video: Apple TV+

Witherspoon và Jim Toth hẹn hò năm 2010, kết hôn một năm sau đó. Minh tinh từng cưới diễn viên Ryan Phillippe từ năm 1999 đến 2008, có hai con chung là Ava (23 tuổi) và Deacon (19 tuổi).

Phương Mai (theo People)